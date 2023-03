Тейлор Свифт выпустила четыре неизданных трека

Тейлор Свифт поделилась четырьмя неопубликованными песнями: All Of The Girls You Loved Before, Eyes Open, If This Was A Movie, и Safe & Sound. Необычная премьера состоялась в полночь 17 марта, именно в этот день у певицы стартует концертный тур The Eras.

«Полноценной» неизданной композицией можно назвать только All Of The Girls You Loved Before. Она была записана в 2019 году для альбома Lover, но не попала в итоговый треклист по неизвестным причинам. Тейлор Свифт написала песню в соавторстве с продюсерами Ging и Луи Беллом: первый сотрудничал с Дрейком и Камилой Кабельо, а второй с Post Malone.

Eyes Open, If This Was A Movie, и Safe & Sound — новые, перезаписанные версии уже известных песен. Eyes Open и Safe & Sound можно было услышать в «Голодных играх», причем за второй трек Тейлор Свифт даже удостоилась номинации на «Золотой глобус».

Источник: soyuz.ru