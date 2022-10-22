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Тейлор Свифт представила альбом Midnights и серию музыкальных фильмов
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Сегодня в 10:44

Тейлор Свифт представила альбом Midnights и серию музыкальных фильмов

Американская певица Тейлор Свифт выпустила десятый студийный альбом Midnights. Большинство из 13 треков на нем были написаны в сотрудничестве с давним соавтором артистки Джеком Антоноффом в Бруклине, также в студии Electric Lady Studios в Гринвич-Виллидж.

В записи также помогли актриса Зои Кравиц, Марк Энтони Спирс, Джахан Свит и Сэм Дью. Сама Свифт охарактеризовала пластинку как «историю о 13 бессонных ночах, разбросанных по всей моей жизни».

Всего через несколько часов после премьеры певица выложила расширенную версию альбома — «Midnights (3am Edition)» — с семью новыми треками на борту.

Вместе с релизом певица представила серию «музыкальных фильмов», в которых приняли участие Лора Дерн, сестры Хаим и другие. Первая часть серии — видео на трек Anti-Hero — уже доступна.

Источник: daily.afisha.ru

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