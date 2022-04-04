Tesla поставила рекордное количество электрокаров в первом квартале

Компания Tesla сообщила о рекордных поставках электромобилей за январь-март 2022 года.

В первом квартале этого года Tesla поставила более 310 000 автомобилей, что на 68% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В общей сложности Tesla продала 295 300 седанов Model 3 и спортивных автомобилей Model Y, а также 14 700. седанов класса люкс Model S и внедорожников премиум-класса Model X.

В марте Tesla начала поставки автомобилей, произведенных на заводе в Грюнхайде, Германия, а в ближайшее время начнет поставки автомобилей, произведенных на заводе в Остине, штат Техас.

Источник: incrussia.ru