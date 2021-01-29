Tesla отчиталась о первом в истории компании прибыльном годе

Tesla впервые с момента ее основания получила прибыль по итогам целого года.

Рекордные продажи позволили Tesla отчитаться о первом в истории прибыльном годе. Четвертый квартал принес Tesla прибыль в размере 270 млн $ при выручке 10,7 млрд $, а годовая прибыль составила 721 млн $ на фоне общей выручки в 31,5 млрд $.

За четвертый квартал было отгружено 180 570 электромобилей, в том числе 161 650 экземпляров Model 3 и Model Y. За год в сумме было продано 499 550 электромобилей. Tesla увеличила число проданных машин на треть — при том, что в целом по миру продажи снизились на 14%, написала WSJ со ссылкой на исследовательскую компанию LMC Automotive.

Увеличение продаж в течение 2020 года обусловлено успехом Tesla на китайском рынке после запуска производства в Шанхае. Вместе с сохранившимся спросом на Model 3 это позволило Tesla противостоять Volkswagen, который в прошлом году выпустил несколько популярных в Европе моделей электромобилей.

Источник: incrussia.ru