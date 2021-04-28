Tesla опубликовала квартальный отчет

Компания Tesla опубликовала отчет за первый квартал 2021 года. Автопроизводителю удалось заработать значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года, но меньше прогнозов рынка.

Tesla удалось реализовать за январь-март почти 185 тысяч автомобилей, сообщается в опубликованном отчете компании. Стоимость автомобилей увеличилась на 13%.

Квартальная выручка Tesla за январь-март составила 10,39 млрд $; в прошлом году за аналогичный период показатели равнялись 5,99 млрд $, рост составил 74%. Как сообщает «Интерфакс», эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали несколько большие показатели: чистая прибыль —509 млн $, выручка — 10,48 млрд $.

Чистая прибыль Tesla — 438 млн $, годом ранее она составляла лишь 16 млн $.

От убытка компанию спасла продажа квот на вредные выбросы. В минувшем квартале Tesla получила от нее рекордные 518 млн $ — это на 46% больше, чем ранее.

Источник: rb.ru