Tesla интегрирует магазин видеоигр Steam в электромобили

В автомобили Tesla интегрируют самый популярный в мире цифровой магазин видеоигр Steam.

У Tesla есть собственная игровая библиотека Tesla Arcade, в которой доступно около 20 игр, в том числе культовые выпуски 1980-90-х годов — Stardew Valley и Sonic the Hedgehog.

Tesla может расширить подборку за счет интеграции Steam. Цифровой магазин — самый крупный в мире канал распространения компьютерных игр.

Долгосрочная цель Tesla — полноценная интеграция сервиса, а не встраивание отдельных игр.

Источник: incrussia.ru