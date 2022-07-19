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Tesla интегрирует магазин видеоигр Steam в электромобили
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Сегодня в 10:05

Tesla интегрирует магазин видеоигр Steam в электромобили

В автомобили Tesla интегрируют самый популярный в мире цифровой магазин видеоигр Steam.

У Tesla есть собственная игровая библиотека Tesla Arcade, в которой доступно около 20 игр, в том числе культовые выпуски 1980-90-х годов — Stardew Valley и Sonic the Hedgehog.

Tesla может расширить подборку за счет интеграции Steam. Цифровой магазин — самый крупный в мире канал распространения компьютерных игр.

Долгосрочная цель Tesla — полноценная интеграция сервиса, а не встраивание отдельных игр.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #tesla #электромобиль #игры #steam
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