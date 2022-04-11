Tesla, Boston Dynamics, Xiaomi — 10 компаний, которые занимаются созданием роботов

Многие крупные компании уже выпускают домашних роботов для уборки дома, роботов-собак и роботов-гуманоидов. Рассказываем о некоторых из них подробнее.









Boston Dynamics — это компания Google, которая специализируется на создании роботов.

Например, одна из их разработок — семидясетитрехкилограммовый робот-пес «Спот» с электрическим и гидравлическим приводом, который может ходить, лазить и наносить удары. Также у компании есть гуманоидный робот Atlas и робот для автоматизации заводов Stretch.





Ученые из RIKEN и Sumitomo Riko Company Limited разработали нового экспериментального робота для ухода за больными. ROBEAR способен выполнять такие задачи, как подъем пациента с кровати в инвалидное кресло или оказание помощи пациенту, который может встать, но нуждается в поддержке. ROBEAR даст толчок к исследованиям по созданию роботов, которые будут удовлетворять потребность Японии в новых подходах к уходу за больными.









Компания Ava Robotics разработала робота, который позволяет работникам легко перемещаться по труднодоступным участкам.

Этот робот сочетает в себе технологию видеоконференций, что позволяет удаленным сотрудникам легко общаться с коллегами.





Xiaomi создала более доступную версию робота-пса — Xiaomi CyberDog.

Это четвероногий робот, который может двигаться со скоростью три метра в секунду. Он способен отслеживать движение объектов, создавать карты в реальном времени, избегать препятствий во время движения и многое другое. CyberDog работает на платформе Jetson Xavier A.I.









Hanson Robotics Limited — гонконгская компания, которая специализируется на робототехнике и искусственном интеллекте. Разработчики компании создали человекоподобного робота Софию. София способна вести беседу, отвечать на множество вопросов и учиться. Этот робот участвовал в нескольких интервью, включая американское шоу Джимми Фэллона. София необычна тем, что ей было предоставлено официальное гражданство Саудовской Аравии и звание «Инновационный чемпион» Организации Объединенных Наций.









ASIMO — это робот, разработкой которого компания Honda занималась больше десяти лет. Он обладает ловкостью рук, а также способностью быстро бегать, прыгать, скакать, бежать назад, подниматься и спускаться по лестнице. ASIMO также может распознавать лица и голоса нескольких собеседников и даже предсказывать, что вы будете делать дальше.









RoBoHon — робот-смартфон от компании Sharp. Маленький робот работает как обычный телефон, но также может двигаться и разговаривать, оповещая о звонках и многом другом. У него даже есть проектор для просмотра фотографий или видео.









Японская компания Softbank создала робота, который способен чувствовать эмоции и проявлять собственные чувства. После поступления в продажу в Японии разработка была распродана всего за минуту.











Компания Samsung запустила на выставке CES 2019 домашних роботов, которые ухаживают за домом.

Bot Care — один из трех роботов, анонсированных на выставке потребительской электроники в США. Он способен выполнять ряд задач по дому, например, напоминать вам о необходимости принять лекарство, действовать как монитор сердечного ритма, вызывать экстренные службы для оказания помощи.





В 2021 году Илон Маск обещал, что его робот-гуманоид Tesla Bot сможет не только общаться с людьми и выполнять простые задачи, но и станет помощником человека.