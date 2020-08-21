Термальные источники, минеральные воды и высокогорье: 7 санаториев рядом с Ташкентом

«Ботаника»
Расположен в предгорьях Тянь-Шаня, между Ташкентом и Чирчиком. Недалеко протекает канал Бозсу. До 1942 года на месте здравницы находился дом отдыха для железнодорожных рабочих. С 1966 года работает как кардионеврологический санаторий.
Адрес: Ташкентская область, Кибрайский район, пос. Ок ковок, махалля Ботаника.
Контакты: +998 983 61 36 77, botanica.uz
Turon
Оздоровительные комплексы включают фитованны, парфинотерапию, травяные ингаляции. В клубе для отдыхающих проводят концерты с участием известных артистов, а также спортивные состязания.
Адрес: ул. Шуртепа, 159
Контакты: +998 712 08 40 34
«Чартак»
Расположен у реки Чартак-Сай. В лечении применяют йодо-бромовые минеральные воды, гальваногрязь. Есть библиотека, спортивные площадки, парикмахерская.
Адрес: Наманганская обл., Чартакский р-н, ул. Сайдалиева, 5
Контакты: +998 694 12 66 17
Санаторий им. М.М. Федоровича
Работает как физиотерапевтический центр с 1926 года. Основатель — заслуженный врач Мстислав Федорович. Есть отделения бальнеофизиотерапии, офтальмологии, стационар. Оказывают широкий спектр диагностических и лечебных услуг на самом высоком уровне на базе новейшего оборудования премиум-класса ведущих фирм-производителей из Голландии, Германии, Швейцарии и Франции.
Адрес: пр. Амира Темура, 39
Контакты: +998 781 40 78 87, fedorovich.uz
«Чинабад»
Бальнеогрязевой санаторий Ташкента. Здесь лечат при помощи термальных источников, грязи из озера Балыкли и артезианских вод.
Адрес: ул. Чинабад, 66в
Контакты: +998 712 12 29 12
«Сихатгох»
Можно получить консультацию докторов. Пациенты принимают водные и солевые процедуры, сеансы иглоукалывания и массажа.
Адрес: ул. Кызыларватская, 28а
Контакты: +998 712 99 03 24
«Чаткал»
Учрежден в 1975 году. Площадь территории — 12,5 га. Принимает пациентов с кожными, заболеваниями ЖКТ и опорно-двигательного аппарата.
Адрес: Ташкентская обл., г. Газалкент, ул. Ибн Сино
Контакты: +998 707 00 02 33