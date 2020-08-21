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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Термальные источники, минеральные воды и высокогорье: 7 санаториев рядом с Ташкентом
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Сегодня в 11:50

Термальные источники, минеральные воды и высокогорье: 7 санаториев рядом с Ташкентом

«Ботаника»


Расположен в предгорьях Тянь-Шаня, между Ташкентом и Чирчиком. Недалеко протекает канал Бозсу. До 1942 года на месте здравницы находился дом отдыха для железнодорожных рабочих. С 1966 года работает как кардионеврологический санаторий.
Адрес: Ташкентская область, Кибрайский район, пос. Ок ковок, махалля Ботаника.

Контакты: +998 983 61 36 77, botanica.uz

Turon


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Оздоровительные комплексы включают фитованны, парфинотерапию, травяные ингаляции. В клубе для отдыхающих проводят концерты с участием известных артистов, а также спортивные состязания.

Адрес: ул. Шуртепа, 159

Контакты: +998 712 08 40 34

«Чартак»


Расположен у реки Чартак-Сай. В лечении применяют йодо-бромовые минеральные воды, гальваногрязь. Есть библиотека, спортивные площадки, парикмахерская.

Адрес: Наманганская обл., Чартакский р-н, ул. Сайдалиева, 5

Контакты: +998 694 12 66 17

Санаторий им. М.М. Федоровича


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Работает как физиотерапевтический центр с 1926 года. Основатель — заслуженный врач Мстислав Федорович. Есть отделения бальнеофизиотерапии, офтальмологии, стационар. Оказывают широкий спектр диагностических и лечебных услуг на самом высоком уровне на базе новейшего оборудования премиум-класса ведущих фирм-производителей из Голландии, Германии, Швейцарии и Франции.

Адрес: пр. Амира Темура, 39

Контакты: +998 781 40 78 87, fedorovich.uz

«Чинабад»


Бальнеогрязевой санаторий Ташкента. Здесь лечат при помощи термальных источников, грязи из озера Балыкли и артезианских вод.

Адрес: ул. Чинабад, 66в

Контакты: +998 712 12 29 12

«Сихатгох»


Можно получить консультацию докторов. Пациенты принимают водные и солевые процедуры, сеансы иглоукалывания и массажа.
Адрес: ул. Кызыларватская, 28а

Контакты: +998 712 99 03 24

«Чаткал»


Учрежден в 1975 году. Площадь территории — 12,5 га. Принимает пациентов с кожными, заболеваниями ЖКТ и опорно-двигательного аппарата.

Адрес: Ташкентская обл., г. Газалкент, ул. Ибн Сино

Контакты: +998 707 00 02 33

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