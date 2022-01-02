Теннисистка принесла Казахстану первый титул в Новом году

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала победителем международного турнира ITF25 Navi Mumbai в парном разряде.

В финале соревнований Жибек Куламбаева со своей напарницей Дианой Марцинкевицей из Латвии обыграли Анну Данилину и Валерию Страхову.

Решающий матч продлился все три сета, стартовая партия осталось за Жибек и Дианой — 6:3, затем они уступили — 4:6. Но, на тай-брейке вернули свое преимущество — 10:6.

Тем самым казахстанско-латвийская пара Жибек Куламбаева и Диана Марцинкевица завоевала первый титул сезона на соревнованиях под эгидой ITF.

Источник: sports.kz