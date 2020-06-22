Телеканал РБК запустил первое в России аналитическое шоу в Instagram

РБК ТВ запустил первую российскую аналитическую программу в Instagram. Шоу «ЧЭЗ.Next» будет посвящено главным событиям дня.

Название передачи — это отсылка к телепрограмме канала РБК «ЧЭЗ». В Instagram шоу будет выходить в прямом эфире. В выпусках используются видеосюжеты, включения корреспондентов и экспертов, а также графика.

Как отметил управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов, новый формат должен соединить в эфире экспертов и аудиторию.

Пользователи соцсети смогут посмотреть программу в аккаунте РБК. Выпуски будут выходить каждый будний день в 20:00, однако их можно посмотреть и позже — на IGTV.