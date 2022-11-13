Telegram запустил продажу никнеймов пользователей на платформе Fragment

Мессенджер Telegram сообщил, что пользователи теперь могут продавать свои никнеймы на специальной платформе Fragment. Продать на аукционе можно любой ник — как от личного профиля, так и от публичного сообщества.

Если зайти на Fragment через Telegram-аккаунт, то в выпадающем меню у имени пользователя будет страница «Мои никнеймы», на ней — их полный список, а напротив каждого — кнопка «Выставить на аукцион».

Далее нужно создать или привязать уже существующий кошелек Tonkeeper на Fragment и выбрать нужный никнейм. После этого необходимо дать боту согласие с условиями сервиса и пройти двухфакторную аутентификацию.

Первая ставка, которую нужно сделать для начала аукциона, — 10 TON. Когда ставку перебьют, продавец получит деньги обратно, но если никто не станет участвовать в торгах, платформа заберет 5% комиссии и 5 TON. Аукцион длится семь дней.

Самым дорогим ником остается casino: его оценивают в 52 500 TON

Источник: incrussia.ru