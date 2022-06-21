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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Telegram запустил платную подписку Premium
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Сегодня в 09:47

Telegram запустил платную подписку Premium

Telegram запустил платную подписку Premium, которая открывает доступ к дополнительным функциям мессенджера.

Подписка позволит Telegram добавить то, о чем просили пользователи, и в то же время оставить «самый функциональный мессенджер на планете» бесплатным. Premium увеличивает все лимиты в приложении практически вдвое — ускоренная загрузка файлов объемом до четырех гигабайт и в два раза меньше ограничений в аккаунте.

У обладателей подписки также появится функция распознавания голосовых сообщений, уникальные стикеры и реакции, активные видеоаватары и значок подписчика, а также отключение рекламы и настройка чатов.

Источник: daily.afisha.ru

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