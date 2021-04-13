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Telegram запланировал IPO в 2023 году
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Сегодня в 11:19

Telegram запланировал IPO в 2023 году

Telegram планирует провести IPO в течение двух лет, пишут «Ведомости». Компания уже начала подготовку к размещению. В ходе IPO Telegram могут оценить в 30-50 млрд $.

Наиболее вероятные сроки проведения IPO ― 2023 год. Конкретная дата будет зависеть от динамики рынков.

По информации собеседников издания, Telegram уже начал pre-IPO-диагностику и выбирает регион и биржи, где будет проходить размещение. Они добавляют, что рассматриваются два варианта — NASDAQ и Гонконгская фондовая биржа. В свободное обращение могут выпустить до 25% акций компании.

Кроме IPO, Telegram рассматривает также прямой листинг. Компания изучает возможность использования для выхода на биржу SPAC.

Источник: incrussia.ru

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