Telegram выпустил финальное обновление в 2022 году со скрытыми фото и улучшенным фоторедактором

Мессенджер Telegram выпустил финальное для 2022 года обновление с множеством новых функций, включая возможность скрыть фотографии и видео за искрящейся полупрозрачной обложкой. Получатель увидит медиафайл только после прикосновения к нему. Ранее такое форматирование ввели для скрытия текста «под спойлер».

Для экономии памяти устройства пользователям добавили возможность выбора периодичности очищения кэша от лишних материалов из определенной категории чатов. Также можно добавить исключения для отдельных чатов.

Обновление коснулось и фоторедактора, который полностью переработали: линии при рисовании автоматически сглаживаются, толщина меняется динамически, в мессенджере появилась кисть для эффекта размытия и фигуры для добавления на изображения.

При редактировании информации о контакте пользователь может установить для него собственную фотографию, которую будет видеть только он сам. Скрывшие свою фотографию профиля пользователи могут загрузить публичное фото, которое будет показываться всем без исключения.

Администраторы групп с более чем 100 пользователей могут скрыть список участников. Среди прочего Telegram добавил новые анимации загрузки, новые интерактивные эмодзи и расширил каталог анимированных эмодзи для Premium-пользователей.

Источник: incrussia.ru