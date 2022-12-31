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Telegram стал самым скачиваемым мессенджером в Европе с 2019 по 2022 год
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Вчера в 10:45

Telegram стал самым скачиваемым мессенджером в Европе с 2019 по 2022 год

Telegram стал самым скачиваемым мессенджером в Европе за последние три года, показало исследование Sensor Tower. В период с 2019 по 2022 год также выросла популярность Viber, Discord, WhatsApp и Signal.

Больше всего мессенджер скачивали в I-III квартале 2022 года. За этот период приложение сократило отставание от WhatsApp, а его валовой доход превысил $3 миллиона с января по ноябрь, в том числе благодаря запущенной в июне платной подписке Telegram Premium.

Telegram также оказался в тройке самых быстрорастущих приложений с января по ноябрь 2022 года. Его опередили только TikTok и WhatsApp.

Источник: incrussia.ru

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