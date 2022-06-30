Telegram Premium, Meta Pay и другие обновления социальных сетей, о которых стоит знать

Рассказываем о последних обновлениях Telegram, Facebook, Instagram, Twitter и других приложений.





Telegram





В мае 2022 года Telegram Premium выпустил тестовую версию подписки и официально запустил ее в начале июня. Новинка открывает доступ к новинкам и дополнительным бонусам приложения, таким как распознавание голосовых сообщений, новые стикеры и аватары.

В приложении могут добавить ленту новостей. Таким образом, у пользователей появится возможность листать посты со всех каналов в одной ленте.

Facebook





Компания запустила цифровой кошелек Meta Pay в метавселенных. Это измененный Facebook Pay, переделанный для интеграции метавселенной и социальных сетей.

Facebook планируют несколько важных изменений внутри приложения: добавить ленту новостей с рекомендациями, добавят Stories и Reels и объединят Facebook и Messenger.

TikTok





В приложении появится инструмент для создания цифрового аватара. Обновление будет доступно в разделе эффектов. Пользователи смогут создать аватара в соответствии с предпочтениями: от цвета волос и кожи до веснушек. Аватар будет повторять все движения пользователя.

Bloomberg поделилась прогнозами по росту выручки компании. По данным издания, доходы приложения от рекламы вырастут до $12 миллиардов.

Instagram





В приложении тестируют обновление: «Заметки» в Stories. На данном этапе они выглядят как стикеры и появляются в разделе «Сообщения» на 24 часа.

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram смогут покупать одежду от брендов Balenciaga, Prada и Thom Browne для цифровых 3D-аватаров. Магазин с виртуальной одеждой запустили 20 июня. Эта услуга пока доступна в США, Канаде, Таиланде и Мексике.

WhatsApp





WhatsApp тестирует новинку — перенос данных с iPhone на Android. При этом администрация приложения не сможет ознакомиться с содержимым переписки.

Приложение запустит функцию редактирования сообщения после отправления. Обновления разрабатывают для предстоящего обновления.

YouTube





Google опубликовали данные о том, что аудитория YouTube Shorts составляет 1,5 миллиарда человек в месяц.

Twitter





В приложении тестируют обновление: длинные заметки в ленте. Notes позволяет пользователям писать длинные посты. Также это включает увеличенные возможности форматирования текста и возможности делиться файлами. Пока Notes включает не более 2500 слов.