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Telegram получил крупное обновление
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Сегодня в 09:42

Telegram получил крупное обновление

Разработчики мессенджера Telegram выпустили крупное обновление. Компания улучшила менеджер загрузок, обновила интерфейс и усовершенствовала раздел трансляций на платформе.

Улучшение менеджера загрузок позволит пользователям обмениваться друг с другом любыми файлами размером до двух гигабайт. Кроме этого, авторы добавили раздел «Загрузки», в котором можно отслеживать процесс и историю всех загрузок на платформе.

Вторым значимым улучшением станет раздел вложений. При отправке фотографий друзьям, вы сможете просмотреть очередность и визуальный вид отправления. Также можно поменять местами снимки для более удобного просмотра.

Еще одним крупным изменением стало усовершенствование раздела трансляций. Теперь пользователи смогут проводить стримы с использованием сторонних программ, таких как OBS или Xsplit Broadcaster. Для этого необходимо создать видеочат и нажать кнопку «Начать с помощью», выбрав после нужную программу.

Источник: 3dnews.ru

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