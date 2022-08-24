Telegram может начать продавать имена пользователей на аукционах

Мессенджер Telegram может начать продавать имена пользователей по принципу аукциона. Для этого предполагается создать специальную платформу.

Павел Дуров заявил, что его впечатлила продажа доменных имен на криптосервисе TON DNS. Некоторые из них были куплены по цене в более чем 200 тысяч долларов.

Предприниматель заявил, что его компания могла бы организовать платформу для сделок с помощью смарт-контрактов. Она бы работала по принципу, похожему на тот, что используют NFT-площадки.