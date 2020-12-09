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Театр «Астана Балет» представил декабрьскую афишу мероприятий
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Сегодня в 11:31

Театр «Астана Балет» представил декабрьскую афишу мероприятий

В нее вошли традиционные для зимних праздников спектакли и концертные программы.

12 декабря в 18:00 зрителям представят балет в двух действиях «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева. Из-за ограниченного количества людей в зрительном зале, билетов на спектакль в продаже уже нет, однако «Золушка» вновь появится в афише театре в январе следующего года.

16 декабря в 18:00 состоится показ национального дивертисмента «Наследие Великой степи», посвященного Дню Независимости Казахстана.

С 24 по 31 декабря театр «Астана Балет» предлагает провести уходящий 2020 год за просмотром одного из самых популярных балетов во всем мире «Щелкунчик».

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