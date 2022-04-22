Театр «Астана Балет» отправится на гастроли в Талдыкорган

8 мая творческий коллектив театра «Астана Балет» выступит с гастролями в городе Талдыкорган. В этот день на сцене Талдыкорганского драматического театра имени Б.Римовой представят лучшие образцы национального хореографического искусства в программе «Наследие Великой Степи».

Публике представят творчество главного балетмейстера театра «Астана Балет» Айгуль Тати, заслуженного деятеля Казахстана, одного из ведущих постановщиков казахских танцев в республике.

Концертная программа «Наследие Великой Степи» сопровождается визуально-художественными эффектами и красочными костюмами.

Начало мероприятия: 8 мая в 18.00. Билеты можно приобрести в кассе Талдыкорганского драматического театра имени Б. Римовой.