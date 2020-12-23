Театр «Астана Балет» объявил о запуске собственной стриминговой площадки

Столичный театр готовится представить первый в Казахстане театральный стриминговый сервис с возможностью просмотра спектаклей в формате 360 градусов — AB-MEDIA. Презентация новой площадки состоится в театре «Астана Балет» 28 декабря в 16:00, прямой эфир будет вестись c официальной страницы театра в социальных сетях.





Отличительной особенностью новой стриминговой-площадки является тот факт, что наполнение для нее будет включать в себя как стандартные полноформатные концерты, спектакли или документальные фильмы, так и постановки в формате 360 градусов.