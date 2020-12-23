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Театр «Астана Балет» объявил о запуске собственной стриминговой площадки
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Сегодня в 11:08

Театр «Астана Балет» объявил о запуске собственной стриминговой площадки

Столичный театр готовится представить первый в Казахстане театральный стриминговый сервис с возможностью просмотра спектаклей в формате 360 градусов — AB-MEDIA. Презентация новой площадки состоится в театре «Астана Балет» 28 декабря в 16:00, прямой эфир будет вестись c официальной страницы театра в социальных сетях.

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Отличительной особенностью новой стриминговой-площадки является тот факт, что наполнение для нее будет включать в себя как стандартные полноформатные концерты, спектакли или документальные фильмы, так и постановки в формате 360 градусов.

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#астанабалет #театр #онлайн #стриминговыйсервис
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