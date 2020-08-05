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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Театр «ARTиШОК» открывает уличную кофейню
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Сегодня в 09:47

Театр «ARTиШОК» открывает уличную кофейню

«ARTиШОК» начинает подготовку к 20-му театральному сезону. В условиях карантина и запрета на культурно-массовые мероприятия театр выбрал для себя единственную на данный момент легальную возможность вести офлайн-активность. «ARTиШОК» совместно с Bowler coffee Roasters открывает свою уличную кофейню перед входом на большую сцену в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Ежедневно артисты театра «ARTиШОК» будут выходить на работу в кафе и встречать посетителей. Вместе с ними в поддержку театра это будут делать друзья, коллеги, музыканты, блогеры, общественные деятели, активные алматинцы, зрители «ARTиШОКа» и студенты актерско-режиссерского курса театра.

Открытое пространство, не больше 30 посетителей кафе, соблюдение дистанции и всех санитарных стандартов и, конечно, горячий кофе, свежая выпечка и возможность встретиться в любимом театре с людьми, которых так давно не видел.

Источник: forbes.kz

Источник фотографии: artishock.kz

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#казахстан #бизнес #театр #артишок
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