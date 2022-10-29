Танцоры о том, какие танцевальные направления сегодня в тренде и как развивается сообщество исполнителей

Познакомились с танцорами из Центральной Азии и узнали о том, как развивается культура современных танцев в регионе.









Карина Саттарова, 22 года, город — Ташкент, танцор, @karina_sattarova

О себе

Летом я окончила университет по направлению «Журналистика и связи с общественностью». Работаю копирайтером на фрилансе, уделяю время собственным тренировкам и провожу танцевальные занятия для желающих.

Любовь к танцам у меня с детства. В 12 лет родители привели меня на занятия во Дворец культуры рядом с домом. Я попала в народно-эстрадный коллектив, где мы практиковали основы балета и изучали танцы народов мира. Сначала это было хобби, которое помогало отвлечься от школьной рутины. Но на самом деле танцы раскрыли мою любовь к выступлениям и творчеству. Уже тогда я получала удовольствие от сцены: подготовки за кулисами, сбора костюмов и сияющих глаз родных на концерте. С тех пор танцую уже 10 лет. И останавливаться не хочу.

О трендовых направлениях

После четырех лет занятий хореографией мое сердце покорило новое направление — уличные танцы. Это андерграунд — культура, которая открыла другой мир, новые движения и свободу в самовыражении. Сегодня мой основной стиль — Vogue. Также я уже полгода практикую Popping. Это два разных направления и в плане музыки, и в плане подачи, и в плане истории. Именно это меня и привлекает — возможность быть разной. Vogue помог мне раскрыть в себе женственность, уверенность и принятие себя, а Popping научил чувствовать и контролировать свое тело.

Сегодня в Ташкенте большой популярностью среди представительниц женского пола пользуются такие направления, как High Heels, среди детей и молодежи — Breakdance и Hip-Hop, а среди любителей корейской культуры— K-pop. Есть и другие стили танцев: Vogue, Dancehall, Krump, Popping. Но в них людей пока меньше.

О танцевальной культуре

Классная музыка, уникальные люди рядом, невероятный заряд энергии от процесса. Что может быть лучше? Я нашла в танцах большую силу и место обмена энергиями. Мне нравится творчество, движение, единство.

Доказано, что танцы развивают в людях мышление, воображение, контроль тела, чувство ритма и еще много чего. Танцы раскрывают личность и тело, тренируют характер и помогают поддерживать физическую форму. Кроме того, это отличный способ справиться с неуверенностью и другими комплексами. Кто-то в танцах отвлекается от повседневной суеты, кто-то раскрывает свою творческую натуру, а кто-то обретает близких по духу людей и даже любовь. Лично я благодаря танцам: увеличила свой доход, стала больше путешествовать, обрела множество друзей и интересные знакомства как в нашей стране, так и за ее пределами.

О танцевальном сообществе

Основное танцевальное комьюнити сосредоточено в столице. Здесь спрос на современные направления выше и больше компетентных преподавателей. В других городах Узбекистана развит в основном Breakdance и Hip-Hop. Другие стили там развивать некому.

Радует, что в последнее время в нашей сфере появляется такое понятие, как спонсорство, создаются федерации и проводятся крупные ивенты при поддержке брендов. Есть люди, кто делает это безвозмездно: не ради прибыли, а ради развития танцевальной культуры. Но происходит это не так часто, как хотелось бы. А без таких мероприятий никуда, ведь именно они дают возможность развития и получения новой информации.

Ряды танцоров постепенно пополняются благодаря социальным сетям, общению, любви к творчеству. Мы все разные, но говорим на уникальном языке танца.

Аслан Мухаметжанов, 24 года, город — Астана, хореограф, @east__lion

О себе

Я танцую с шести лет. Профессионально занимаюсь танцами семь лет: учился на кафедре современной хореографии. Выбрал этот стиль, потому что всегда искал свободу. Еще будучи ребенком, не мог понять, почему мы танцуем только в определенных формах. А современные танцы — это максимальное разнообразие и сочетание всего.

О трендовых направлениях

Популярные сегодня стили: Contemporary, Electro, Frame up, High Heels, Krump, Hip-Hop, Experimental и Vogue. Многое зависит от медийности стиля. Например, популярный проект «Танцы» влияет на танцевальный менталитет.

Но на самом деле ограничений нет. Можно придумать даже собственный стиль, смешать разные направления и даже из ирландского танца сделать что-то невероятное.

О танцевальной культуре

Мне нравится возможность обмена знаниями с другими танцорами. Люблю выходить в круг танцоров и баттлиться с ними. Когда ты не оцениваешь себя в танце, он всегда выходит лучше.

Когда я преподаю на классах, первым делом забочусь об атмосфере, чтобы люди чувствовали себя комфортнее и свободнее. Только в такой среде рождается творчество.

Танец помогает переместиться в другую реальность и освободиться от всего. Его тяжело объяснить словами, потому что это совершенно другой язык, которым можно выразить эмоции.

О танцевальном сообществе

Танцевальное сообщество в СНГ и Центральной Азии крупное. Концентрация популярных танцоров в основном в Москве, но и в других городах крутых ребят немало. Мне нравится, что мы общаемся и делимся опытом друг с другом.