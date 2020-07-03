Танцор из Нью-Йорка о работе с Мадонной и Netflix

Как все начиналось
Меня зовут Хосе Гутьерес, но все меня знают как Хосе Экстраваганза — отец дома Экстраваганза.
Я начал танцевать в 11 лет и был счастливчиком, так как выиграл грант от правительства Нью-Йорка. Я окончил школу искусств. Начал танцевать профессионально, и чем старше становился, тем больше путешествовал по миру и танцевал.
Мои родители много вкладывали в мое творческое развитие. Также смотрел разные шоу по телевизору и вдохновлялся.
В младших классах я обучался балетному искусству. Затем в старшей школе начал танцевать различные направления — модерн и джаз. После балета все кажется легким. Сейчас мое основное направление — вог.
Я помню свой первый конкурс, который выиграл. Это было в 1986 году для документального фильма «Париж в огне». Я был этому невероятно рад.
О знакомстве с Мадонной
В то время, в 90-х, мы ходили в один из клубов Нью-Йорка Sound factor. Его посещали многие знаменитости: Даяна Росс и Джордж Майкл. Это был популярный андеграунд-клуб. Мы ходили туда с коллегами из дома Экстраваганза. На тот момент я знал одну актрису, и она сказала, что я должен познакомиться с Мадонной, и рассказала ей обо мне.
В один из дней, когда мы вновь посетили этот клуб, я встретил подругу, она схватила меня за руку и привела прямо к Мадонне, я был в шоке. Мадонна спрашивала меня про вог и рассказала, что пишет песню об этом танце, предложила мне поставить хореографию и поучаствовать в создании клипа. А после того как Мадонна узнала, что я профессиональный танцор, она взяла меня в тур.
Я работал с ней с 1990 по 1995 год. Она хорошо подкована в танцах и быстро учится. Ведь в воге нет названий движений, как в балете. Ты просто смотришь и делаешь. Она выучила все за две недели.
О путешествиях и работе
Моя первая поездка была в Японию вместе с домом Экстраваганза. Также в 1988 году мы были приглашены в Бразилию с выступлениями вог. Я не был в Казахстане, но хотел бы побывать. Говорят, там большое растущее вог-сообщество. Я был в России: в Санкт-Петербурге и Москве.
Затем, когда начал работать с Мадонной, то побывал в Париже, Лондоне, Германии, Швейцарии.
Сейчас я работаю над одним шоу для Netflix — Pose с Райаном Мерфи. Я ставил танцы для шоу, также работал на камеру.
Я участвовал в одном проекте База Лурмана — это знаменитый режиссер. Там было много знаменитостей и супермоделей, я ставил им танцы, учил позировать и ходить. Работал с Джейденом Смиттом, Кендалл Дженнер, Наоми Кэмпбелл, Кетти Перри.
Из-за ситуации в мире все было закрыто и мы не могли снимать. Мы думаем, что все восстановится к сентябрю, но мы всегда онлайн и поддерживаем друг друга.