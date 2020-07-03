Танцор из Нью-Йорка о работе с Мадонной и Netflix

Как все начиналось

О знакомстве с Мадонной

Я окончил школу искусств. Начал танцевать профессионально, и чем старше становился, тем больше путешествовал по миру и танцевал.Также смотрел разные шоу по телевизору и вдохновлялся.Затем в старшей школе начал танцевать различные направления — модерн и джаз. После балета все кажется легким. Сейчас мое основное направление — вог.Это было в 1986 году для документального фильма «Париж в огне». Я был этому невероятно рад.Это был популярный андеграунд-клуб. Мы ходили туда с коллегами из дома Экстраваганза. На тот момент я знал одну актрису, и она сказала, что я должен познакомиться с Мадонной, и рассказала ей обо мне.

О путешествиях и работе

Мадонна спрашивала меня про вог и рассказала, что пишет песню об этом танце, предложила мне поставить хореографию и поучаствовать в создании клипа. А после того как Мадонна узнала, что я профессиональный танцор, она взяла меня в тур.Она хорошо подкована в танцах и быстро учится. Ведь в воге нет названий движений, как в балете. Ты просто смотришь и делаешь. Она выучила все за две недели.Также в 1988 году мы были приглашены в Бразилию с выступлениями вог. Я не был в Казахстане, но хотел бы побывать. Говорят, там большое растущее вог-сообщество. Я был в России: в Санкт-Петербурге и Москве.

Я ставил танцы для шоу, также работал на камеру.Там было много знаменитостей и супермоделей, я ставил им танцы, учил позировать и ходить. Работал с Джейденом Смиттом, Кендалл Дженнер, Наоми Кэмпбелл, Кетти Перри.Мы думаем, что все восстановится к сентябрю, но мы всегда онлайн и поддерживаем друг друга.