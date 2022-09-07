Такеши Китано привезет на Ташкентский кинофестиваль свою лучшую работу

Культовый режиссер, популярный актер и талантливый сценарист, один из самых выдающихся деятелей современного кинематографа, Такеши Китано станет специальным гостем предстоящего кинофестиваля.

Китано примет участие в творческих встречах, а также представит зрителям одну из своих самых знаменитых картин — «Сонатина». Лента получила множество наград и по праву считается одной из лучших работ режиссера. Показ состоится 17 сентября в рамках предстоящих Дней кино Японии.

После его завершения состоится обсуждение драмы совместно с режиссером фильма.

Источник: uzdaily.uz