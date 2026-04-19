Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
tadzhikskiy-boec-nurullo-aliev-podpisal-novyy-kontrakt-s-ufc
logo
Таджикский боец Нурулло Алиев подписал новый контракт с UFC
Новости Центральной Азии и мира

14.04.2026

Таджикский боец Нурулло Алиев подписал новый контракт с UFC

Это решение стало продолжением успешного старта Алиева в организации. Боец с рекордом 11-0 уверенно прошел первые испытания в UFC и доказал, что готов конкурировать на высоком уровне. Нурулло Алиев — один из самых ярких представителей нового поколения таджикского ММА.

Продление соглашения с UFC — это не просто формальность. В индустрии ММА второй контракт обычно получают бойцы, которые уже доказали свою ценность для организации. Улучшенные условия означают, что Алиев входит в число перспективных активов лиги и может рассчитывать на более серьезные бои в будущем.

Сегодня «Таджикский орел» тренируется между США и Таджикистаном, представляя команды Aliev Team и Kill Cliff FC. С новым контрактом перед Алиевым открывается следующий этап карьеры — движение к топ-15 дивизиона. Пока он остается непобежденным, и именно это делает его одним из самых интригующих бойцов из Центральной Азии в UFC.


Источник: asiaplus.news



#спорт #таджикистан #mma #спортсмены #ufc
YouTube запустит монетизацию в Узбекистане
В Ошской области построили спортивный зал за 28 миллионов сомов
В Ташкенте может появиться революционный небоскреб с вращающимися этажами
Мировой тур BTS: где и когда пройдут концерты и как купить билеты
Между Душанбе и Ташкентом запустили регулярные автобусные рейсы
