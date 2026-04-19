Таджикский боец Нурулло Алиев подписал новый контракт с UFC

Это решение стало продолжением успешного старта Алиева в организации. Боец с рекордом 11-0 уверенно прошел первые испытания в UFC и доказал, что готов конкурировать на высоком уровне. Нурулло Алиев — один из самых ярких представителей нового поколения таджикского ММА.

Продление соглашения с UFC — это не просто формальность. В индустрии ММА второй контракт обычно получают бойцы, которые уже доказали свою ценность для организации. Улучшенные условия означают, что Алиев входит в число перспективных активов лиги и может рассчитывать на более серьезные бои в будущем.

Сегодня «Таджикский орел» тренируется между США и Таджикистаном, представляя команды Aliev Team и Kill Cliff FC. С новым контрактом перед Алиевым открывается следующий этап карьеры — движение к топ-15 дивизиона. Пока он остается непобежденным, и именно это делает его одним из самых интригующих бойцов из Центральной Азии в UFC.





Источник: asiaplus.news