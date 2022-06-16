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Сыроварня, горы и озера: что посмотреть в национальном парке «Буйратау»
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16.06.2021

Сыроварня, горы и озера: что посмотреть в национальном парке «Буйратау»

Лето — самое подходящее время для того, чтобы отправиться в путешествие. Если у вас для этого только один день, советуем посетить парк «Буйратау» — полюбоваться природой, прикоснуться к истории и сделать красивые кадры.


Что такое «Буйратау»

Государственный национальный природный парк «Буйратау» был образован в 2011 году. Его площадь — 88 968 гектар. Здесь обитает североказахстанский горный баран, включенный в Красную книгу Казахстана, 55 видов млекопитающих, 160 видов птиц. Местность порадует и тех, кто увлекается флорой. Здесь растет 610 видов растений, часть из которых также занесена в Красную книгу Казахстана.

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Дом ремесленника

Путь в парк пролегает через поселок Торгай, Ерейментауского района. Здесь можно заглянуть в дом ремесленника и познакомиться с тем, как местные мастера производят национальную одежду: чапаны, камзолы, тапочки и изделия из дерева, например, астау.

Сыроварня «Сыроделкино»

В этом же поселке расположена сыроварня «Сыроделкино». Здесь можно окунуться в процесс изготовления разных видов сыров: буратты, страчателлы, моцареллы и не только. Вся продукция изготавливается из экологически чистых ингредиентов на основе натурального молока. Продукцию «Сыроделкино» можно найти и в магазинах Астаны.

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Археолого-этнографический комплекс «Кумай»

Отличным местом для следующей остановки станет археолого-этнографический комплекс «Кумай». На его территории расположены балбалы — каменные статуи, которые символизируют духовную культуру. Самые древние из них были установлены еще в VII-VIII веках. Особенно выделяются памятники «Кос Батыр» — два воина, сохранившиеся с Тюркского периода.

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Жаушокы или Соколиные горы

Одна из достопримечательностей парка «Буйратау» — Жаушокы или Соколиные горы, высотой около 450 метров. С вершины открывается отличный вид на местность, покрытую травами и растениями. Прекрасное место, чтобы перевести дух и сделать несколько запоминающихся фотографий.

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Озеро Тениз

Это озеро расположено в тектонической впадине, которое образовалось тысячи лет назад. Теперь его знают как хорошее место для отдыха. В теплой и чистой воде можно искупаться и посмотреть на никогда не затихающую водную гладь.

Озеро Кобейтуз

Еще одно «инстаграмное» место — озеро Кобейтуз, которое все знают как «розовое озеро». Сегодня оно немного потеряло свой насыщенный цвет, но все еще остается точкой, которая привлекает внимание туристов.

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