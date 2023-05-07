Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике Robotek Grand Tournament 2023

С 4 по 5 мая 2023 года в городе Астана прошел масштабный чемпионат по робототехнике Республиканского формата, 260 детей приехали со всей страны, что бы проверить свои силы и побороться за звание чемпионов Казахстана. Дети получили яркие эмоции, новые знакомства и опыт, который пригодится им в будущем для участия в турнирах международного уровня.
Robotek Grand Tournament проходил в Музее Первого Президента РК при поддержке Республиканского научно-практического центра «Дарын» Министерства просвещения Республики Казахстан.
Организаторами чемпионата выступают Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Астана дарыны», Astana IT University, Фонд Нурсултана Назарбаева, школа робототехники «Роботек». Генеральный партнер чемпионата акционерное общество Kcell. Спонсорами мероприятия стали такие компании, как: Мечта, CAES, EPAM.
В первый день чемпионата ребята в возрасте от 10 до 16 лет приняли участие в следующих категориях:
1. Эстафета
2. Робо-сумо
3. Биатлон, младшая категория
4. Лабиринт
Участники на протяжении всего чемпионата программировали, собирали роботов и доводили их до идеала.
В качестве поощрительных призов команды-победители получили денежные сертификаты на сумму 100 000 тенге, 70 000 тенге и 50 000 тенге соответствующие 1, 2 и 3 местам, а школы, подготовившие команды получат трехмесячную подписку на онлайн-платформу курсов по робототехнике robotek.pro, что так же улучшит их уровень в развитии робототехники.
Результаты первого дня:
Категория «Робо сумо»:
1. «Барс», Улытауская область
2. В54, Павлодарская область
3. RoboHero, Атырауская область.
Категория «Биатлон, младшая категория»:
1. Robostar, Кызылординская область
2. DNVR, город Астана
3. J8, Павлодарская область.
Категория «Эстафета»:
1. SSG, Жамбылская область
2. Robo Orda, Кызылординская область
3. J97, Павлодарская область.
Категория «Лабиринт»:
1. Школа-гимназия №22, город Астана
2. FastBoot, Павлодарская область
3. Avatar, Жамбылская область.
Цель чемпионата — выявление и поддержка талантливых школьников в области робототехники, инженерных наук и программирования. Популяризация технических профессий среди молодежи. Привлечение внимания общественности и государства к вопросам технического образования.
Во второй день, соревнования проходили по трем номинациям и участники были так же настроены на победу и активное участие. Также в эти дни были проведены мастер-классы для педагогов и экскурсии для участников по музею Первого Президента.
Второй день Республиканского чемпионата закончился со следующим результатом:
Категория Биатлон, старшая категория:
1. Roboimaq, Кызылординская область
2. ОСШЛМФИ, Восточная область
3. Западно-Казахстанская область.
Категория Гонки по линии:
1. SpaceX, Жамбылская область
2. Teren Oi, Атырауская область
3. №44 МГ, Западно-Казахстанская область.
Категория Кегельринг-квадро
1. «Джон Сина», Акмолинская область
2. Oreon, Жамбылская область
3. Letsgo, город Алматы.
Специальный приз от АО «Кселл» «Кубок страны» завоевала команда Жамбылской области, которая набрала наибольшее количество очков в общекомандном зачете.