Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике Robotek Grand Tournament 2023

С 4 по 5 мая 2023 года в городе Астана прошел масштабный чемпионат по робототехнике Республиканского формата, 260 детей приехали со всей страны, что бы проверить свои силы и побороться за звание чемпионов Казахстана. Дети получили яркие эмоции, новые знакомства и опыт, который пригодится им в будущем для участия в турнирах международного уровня.

Robotek Grand Tournament проходил в Музее Первого Президента РК при поддержке Республиканского научно-практического центра «Дарын» Министерства просвещения Республики Казахстан.

Организаторами чемпионата выступают Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Астана дарыны», Astana IT University, Фонд Нурсултана Назарбаева, школа робототехники «Роботек». Генеральный партнер чемпионата акционерное общество Kcell. Спонсорами мероприятия стали такие компании, как: Мечта, CAES, EPAM.

В первый день чемпионата ребята в возрасте от 10 до 16 лет приняли участие в следующих категориях:

1. Эстафета

2. Робо-сумо

3. Биатлон, младшая категория

4. Лабиринт

Участники на протяжении всего чемпионата программировали, собирали роботов и доводили их до идеала.

В качестве поощрительных призов команды-победители получили денежные сертификаты на сумму 100 000 тенге, 70 000 тенге и 50 000 тенге соответствующие 1, 2 и 3 местам, а школы, подготовившие команды получат трехмесячную подписку на онлайн-платформу курсов по робототехнике robotek.pro, что так же улучшит их уровень в развитии робототехники.

Результаты первого дня:

Категория «Робо сумо»:

1. «Барс», Улытауская область

2. В54, Павлодарская область

3. RoboHero, Атырауская область.

Категория «Биатлон, младшая категория»:

1. Robostar, Кызылординская область

2. DNVR, город Астана

3. J8, Павлодарская область.

Категория «Эстафета»:

1. SSG, Жамбылская область

2. Robo Orda, Кызылординская область

3. J97, Павлодарская область.

Категория «Лабиринт»:

1. Школа-гимназия №22, город Астана

2. FastBoot, Павлодарская область

3. Avatar, Жамбылская область.

Цель чемпионата — выявление и поддержка талантливых школьников в области робототехники, инженерных наук и программирования. Популяризация технических профессий среди молодежи. Привлечение внимания общественности и государства к вопросам технического образования.

Во второй день, соревнования проходили по трем номинациям и участники были так же настроены на победу и активное участие. Также в эти дни были проведены мастер-классы для педагогов и экскурсии для участников по музею Первого Президента.

Второй день Республиканского чемпионата закончился со следующим результатом:

Категория Биатлон, старшая категория:

1. Roboimaq, Кызылординская область

2. ОСШЛМФИ, Восточная область

3. Западно-Казахстанская область.

Категория Гонки по линии:

1. SpaceX, Жамбылская область

2. Teren Oi, Атырауская область

3. №44 МГ, Западно-Казахстанская область.

Категория Кегельринг-квадро

1. «Джон Сина», Акмолинская область

2. Oreon, Жамбылская область

3. Letsgo, город Алматы.

Специальный приз от АО «Кселл» «Кубок страны» завоевала команда Жамбылской области, которая набрала наибольшее количество очков в общекомандном зачете.