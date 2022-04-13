«Свое завтра нужно строить уже сегодня», — Венера Байжигитова о том, какие возможности для бизнеса есть в Астане

Основатель и директор образовательного центра GSC STUDY Венера Байжигитова рассказала, с чего начинала бизнес и с какими сложностями сталкивалась в процессе.





Венера Байжигитова, 34 года, город — Астана, основатель и директор образовательного центра GSC STUDY, @venerabaizhigit





Кызылорда — Астана

Я родилась в городе Кызылорда, выросла в Алматы, училась в Чехии и Швейцарии, проходила практику в США. Затем вернулась в Казахстан и переехала в Астану, в августе 2011 года. Причины были личные — переехала к парню, планировала выйти замуж. Но через год мы расстались.

Горжусь тем, что южанка — кызылординка. А после переезда я полюбила Астану. Здесь я реализовалась как человек, женщина, мама, бизнесвумен.

О первых впечатлениях и сложностях

Впервые я посетила Астану в 2009 году. Но тогда я не поняла, что из себя представляет столица. Запомнила только ветер и комаров.

Многие алматинцы говорили, что Астана — город чиновников. Но мои первые впечатления после переезда были классные, ведь я была влюблена. А когда мы расстались с парнем, решила, что нужно что-то создавать здесь, работать. Поняла, что Астана — шикарный город огромных возможностей. Я видела, что здесь много свободных ниш. Нам и сегодня есть над чем работать, куда стремиться.

О жизни в Астане

В Астане живут инициативные, деятельные предприниматели. Особенно люди моего поколения. Ребята после 1995 года рождения, более мечтательные, свободолюбивые.

В столице классные условия для ведения бизнеса. Население растет, а с ним растут и возможности. Здесь много свободных ниш, в отличие от Алматы. Еще в Казахстане много грантов, кредитов, программ для предпринимателей, но многие люди о них не знают. Например, недавно я заинтересовалась сельским хозяйством. Узнала, что в сфере сельского хозяйства государством выделяются прекрасные гранты. Все для того, чтобы люди что-то делали, создавали, не ленились.

В Астане живут капризные клиенты. Мы хотим, чтобы все было быстро, молча, четко — all inclusive. Есть умные клиенты, которые, например, хотят учиться в лучших вузах. Их нужно лишь направить, подсказать. Много и требовательных клиентов. Они хотят все и сразу, ждут быстрого результата.

Астана дала мне многое. В первую очередь — реальное развитие. Думаю, это город возможностей, успеха. Все зависит от вас и вашего трудолюбия.

О деятельности

Первое агентство я открыла еще в Алматы. Но мы с партнером расстались по обоюдному согласию, и я уехала в Астану.

В 2011 году в столице уже работали акулы бизнеса в сфере образования. Но я рискнула, создала образовательный центр GSC STUDY.

В начале были сложности. Я не знала, как правильно вести бухгалтерию, платить налоги. Училась всему на практике. У меня была сумма 1 350 000 тенге — прожиточный минимум, который включал плату за аренду квартиры на три месяца и за аренду офиса. Однажды пришлось сыграть ва-банк и перевезти офис в «Дипломат», имея финансы только на один месяц аренды. Но все прошло успешно, мы быстро разрослись, выросли во всех направлениях.

К 23 годам у меня уже был огромный опыт, и я добилась уважения клиентов и партнеров именно своими знаниями. Мы пришли на рынок с дорогими продуктами, предлагали образование в топовых университетах. Мне нужно было добраться до элиты города. Я прорывалась туда с 2011 года и попала в 2015-2016 годах. Теперь стремлюсь к высшей элите, потому что это умнейшие люди.

В 2016 году я была первой, кто достучался до блогеров, повезла их за границу, пригласила на открытие центра. Они сделали мне масштабную рекламу среди молодой аудитории — наших потенциальных клиентов, которые потом записались на курсы.





Было и много факапов. Мы открывали салон красоты, паб. Я потеряла в одном проекте почти 100 тысяч долларов, во втором 75 тысяч долларов. Поняла, что не нужно делать бизнес с друзьями. Иначе можно потерять не только деньги, но и дружбу.

Сегодня сложности другие. Например, с кадрами. Люди хотят работать по шесть часов в день и зарабатывать миллионы. Но сами не готовы приносить компании деньги. Хотя сотрудник должен приносить организации не только интеллектуальный, но и финансовый доход.

Мы работаем в Астане и Алматы. Филиалы в Актау, Павлодаре и Караганде я продала партнерам. Из своего опыта скажу, что с одним партнером можно работать не больше пяти лет. Иначе вы друг друга перерастаете. Поэтому мы расстались на довольно хорошей ноте.

GSC STUDY мы будем масштабировать, как франшизу. В планах также реализовать мощный онлайн-проект для зарубежного рынка.

Рекомендации начинающим предпринимателям

В первую очередь, нужно рассчитать финансы. На аренду офисов цены сегодня повысились. Даже бумага стоит в пять раз дороже, чем полгода назад.

Важно ничего не бояться, просто делать



Важно ничего не бояться, просто делать. Думаю, в Астане выстрелит любая идея, если изучить рынок, выбрать правильную маркетинговую и финансовую стратегии. Рекомендую сразу внедрить CRM-систему, чтобы не потерять деньги. И обязательно валидировать бизнес-идею.

Еще важно быть настойчивым. В любую дверь нужно стучаться 20 раз, чтобы тебе открыли.

Нужно понимать, что у человека с 23 до 27 лет активный период в жизни. Если в это время вы не работаете 24/7, вы теряете время. Свое завтра нужно строить уже сегодня. После 30 лет начинать что-либо сложно. Если вы сегодня с кем-то не пообщаетесь, не познакомитесь и не будете развиваться — можете завтра попрощаться со своим будущим.