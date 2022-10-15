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Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить в приложении Kaspi.kz
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Сегодня в 10:43

Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить в приложении Kaspi.kz

Подать заявку на свидетельство о рождении можно в приложении Kaspi.kz. В заявке нужно ввести имя ребенка и данные родителей, а затем — выбрать ЦОН, где вы хотите забрать свидетельство.

При подаче заявки родителю необходимо пройти видеоверификацию в приложении Kaspi.kz — показать свое лицо на камеру смартфона. Это сделано для того, чтобы посторонние не получили доступ к вашим документам.

Госорганы рассматривают заявку в течение двух дней. Свидетельство будет доступно в приложении Kaspi.kz в разделе «Цифровые документы». Также документ можно забрать в выбранном ЦОНе в удобное время.

Источник: bluescreen.kz

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