Свадьба в европейском стиле с сохранением элементов казахского тоя в Lopota Lake Resort and SPA

Разгар весны и теплое лето – традиционный сезон свадеб в Казахстане, подготовка к которым начинается задолго до самого мероприятия. Свадебная индустрия в стране в последние годы переживает множество обновлений. Новым трендом последних лет становятся свадьбы за рубежом. Это не только отличная возможность провести мероприятие в кругу близких людей и подарить каждому из них незабываемый праздник, но и нестандартное начало совместной жизни.

Lopota Lake Resort and Spa – новая точка притяжения для всех желающих провести незабываемое романтическое путешествие и провести празднование свадьбы в Грузии.

Отель расположен всего в двух часах езды от Тбилиси и состоит из стильных двухэтажных жилых корпусов, сосредоточенных вокруг озера, в окружении Кавказских гор. Номера в отеле выполнены в традициях современного грузинского стиля.







Курорт предлагает самые разнообразные активности на любой вкус. Конюшни с породистыми скакунами, теннисные корты, катамараны, йога и багги – вот лишь небольшой список «инвентаря» для бодрого отдыха на озере.

Стать еще ближе и почувствовать всю радость совместного пребывания в Lopota Lake помогут местные SPA-ритуалы. Центром внимания в местном SPA, конечно, станут ритуалы на основе вина – например гидромассажная винная ванна на открытой террасе SPA-центра.

Планируя романтическое путешествие, стоит задуматься о фотогеничных завтраках, аутентичных обедах и ужинах при свечах. Все это включает в себя гастрономическая концепция Lopota Lake Resort and Spa. Рестораны итальянской, азиатской и, естественно, грузинской кухни порадуют гостей нетривиальным меню, а вино из собственной винодельни Chateau Buera станет лучшим аккомпанементом к любой из выбранных географий.

Собрали для вас основные локации для проведения свадебного торжества в Lopota Lake Resort and Spa.

Chateau Buera – классический вариант локации для проведения свадьбы. Величественный замок в стиле ренессанс с раскинутыми перед ним виноградниками, впечатляющим видом и чрезвычайно фотогеничными ракурсами, вмещает в разных залах и террасах от 20 до 220 гостей.

Современный ресторан азиатской кухни Ike с интерьером в стиле модерн и экзотическими блюдами подойдет тем, кто любит пробовать новое не только в повседневной жизни, но и в проведении значимых торжеств. Раздвижные витражи открывают доступ к террасе, бассейну и небольшому озеру (по-японски «ике»), в окружении которых комфортно разместятся до 250 гостей.

Свадьбу в европейском стиле можно провести в ресторане итальянской кухни Oval с великолепным меню любимых европейских блюд. Романтическую обстановку для 80 гостей здесь создают уютный интерьер и виды на озеро.

Создать настроение традиционной свадьбы в Грузии можно в Kakhetian Corner – в ресторане местной кухни с расположенным внутри камином на дровах и оформленном в классической национальной стилистике. Дворик ресторана с видом на озеро вмещает до 90 гостей, а во внутренних залах с комфортом расположатся от 25 до 40 человек.

Занять себя и гостей до и после торжества можно как на территории курорта, например, винными дегустациями или конными прогулками вокруг озера, так и поездками по Кахетии с посещением местной сыроварни, виноградников, исторических и природных достопримечательностей региона.

Рукотворное гостеприимство – слоган, который отлично отражает суть романтического отдыха и свадебных мероприятий в Lopota Lake Resort and Spa, ведь рассчитывая на традиции и культурное наследие не стоит забывать о том, что их лучшие проявления случаются при чутком планировании и профессиональном контроле.