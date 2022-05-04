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Supreme и Nike показали новую коллаборацию
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Вчера в 10:01

Supreme и Nike показали новую коллаборацию

Supreme и Nike решили переосмыслить модель Air Zoom Flight 95. Всего выйдет три версии: в черном, синем и бежевом цветах.



В модели выделяется дизайн боковой части. Там традиционные три кружка, идущие от пятки к носку, — похожие есть и на оригинальных Air Zoom Flight 95. Но на совместной модели детали кажутся совсем игрушечными. Они выполнены в тех же цветах, что и основная часть, а также украшены орнаментом. Вокруг самого крупного кружка расположился логотип Supreme, а на носке — узнаваемая галочка Nike.

Источник: srsly.ru

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#мода #кроссовки #nike #коллаборация #supreme
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