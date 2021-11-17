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Суперкомпьютеры «Яндекса» впервые вошли в рейтинг самых мощных в мире
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Сегодня в 11:01

Суперкомпьютеры «Яндекса» впервые вошли в рейтинг самых мощных в мире

Три суперкомпьютера «Яндекса» впервые вошли в TOP-500 самых мощных в мире. «Червоненкис» занял 19-е место, «Галушкин» оказался на 36-м месте, «Ляпунов» — на 40.

Компьютеры названы в честь советских и российских ученых, которые внесли вклад в теорию машинного обучения и компьютерные науки. «Ляпунов» появился в декабре 2020 года, а «Червоненкис» и «Галушкин» — в июне 2021.

Системы «Червоненкис» и «Ляпунов» расположены в дата-центре Яндекса в Сасове, а «Галушкин» — во Владимире. Суперкомпьютеры построены на базе процессоров AMD EPYC и графических ускорителей NVIDIA A100, которые созданы специально для задач машинного обучения.

Каждая система объединяет больше сотни серверов, или узлов, связанных высокоскоростной сетью Infiniband HDR. Вычислительные узлы «Червоненкиса» и «Галушкина» созданы по проекту Яндекса. В них используется оптимизированная система отвода тепла — благодаря ей на охлаждение серверов уходит меньше электроэнергии.

В рейтинг попали еще три российских компьютера. Это «Кристофари Neo» и «Кристофари», которые разработала структура «Сбера» SberCloud, заняли 43 и 72 места соответственно.

Суперкомпьютер МГУ «Ломоносов-2» оказался на 241 месте. Седьмым российским суперкомпьютером стал MTS Grom, о запуске которого объявил оператор МТС.

Источник: rb.ru

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