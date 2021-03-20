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Сумки «Биркин» и шелковые платки: в чем уникальность дома моды Hermès
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Вчера в 19:50

Сумки «Биркин» и шелковые платки: в чем уникальность дома моды Hermès

О бренде


Hermès International S.A. — французский дом моды, который появился в 1837 году как мастерская по изготовлению экипировки для экипажей и верховой езды. Продолжая специализироваться на изготовлении кожаных изделий, Hermès постепенно изменил ассортимент, начав выпускать парфюмерию, одежду и различные аксессуары.

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Создатель бренда класса люкс Hermes Тьерри Эрмес родился в семье французского эмигранта и его немецкой жены в Германии. Только когда Эрмесу исполнилось 27 лет, его семья переехала во Францию, где обосновалась в пригороде Парижа. Там он начал изучать производство кожаных изделий, в первую очередь, мастерство изготовления лошадиных упряжек. А в 1837 году Эрмес основал мастерскую в районе Больших Бульваров в Париже, где создавал кованые упряжки и уздечки.

Уже в 1879 году был открыт первый бутик Hermes в Париже.


Hermès — Википедия

В 1950-х годах у компании появляется собственный логотип, на котором оранжевой краской в прямоугольной окантовке была изображена карета, запряженная лошадью.

Hermès известен своими багажами и сумками. На изготовление одного из них может потребоваться от 18 до 24 часов, поэтому покупатели могут ждать доставку одной из фирменных сумок дома от шести месяцев до одного года. А если кожаные изделия Hermès требуют ремонта, владельцы могут принести товар в любой магазин Hermès, где он будет отправлен в Les Ateliers Hermès в Пантене для ремонта или восстановления.


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Еще одна знаменитая сумка Hermès «Биркин» была названа в честь английской актрисы Джейн Биркин.

С 1951 года компания создала целый ряд ароматов как для мужчин, так и для женщин, а также линии унисекс.


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Еще один вид продукции, сделавший Дом знаменитым на весь мир, был запущен в производство в 1928 году — это была знаменитая линия шелковых платков. Современные шарфы Hermès имеют размеры 90×90 см, весят 65 грамм и сотканы из шелка. Выпускаются две коллекции шелковых шарфов в год, а также некоторые переиздания старых дизайнов в ограниченных тиражах из смеси кашемира и шелка. С 1937 года компания Hermès выпустила больше 2000 уникальных дизайнов, особенно известен и популярен мотив лошади. Шарф Hermès продается примерно каждые 25 секунд, к концу 1970-х годов во всем мире было продано больше 1,1 миллиона шарфов.

Шарф Hermès продается примерно каждые 25 секунд


К 1990 году люксовая посуда Hermes, которую стал создавать модный дом, станет полноправным членом ассортимента, не менее востребованным, чем платки и сумки.

В 2019 году бренд занял 33-е место в списке Forbes «Самые ценные бренды мира».


В чем уникальность


Продукция Hermès почти полностью производится во Франции вручную в средних мастерских, известных как Les Ateliers Hermès, которые подчеркивают высокое качество производства. Компания Hermès утверждает, что большинство изделий изготавливается от начала до конца только человеком, что должно гарантировать качество и уникальность ее продукции.

В 1918 году компания отшила первый жакет для игры в гольф из кожи для самого Принца Уэльского. Жакет был оснащен застежкой-молнией, что по тогдашним временам было новаторством. Патент на эту застежку смог получить Эмиль Морис Эрмес, внук основателя бренда. А сам механизм прозвали fermature Hermes — застежка Эрмес.

В бутиках Hermes никогда не бывает распродаж, и компания не выдает дисконтные карты.


Источник: wikipedia.org, fsntrend.com

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