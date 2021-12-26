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Ступень Falcon 9 совершила сотую посадку
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Сегодня в 10:22

Ступень Falcon 9 совершила сотую посадку

Первая ступень ракеты Falcon 9 от компании SpaceX совершила сотую успешную посадку, после старта в декабре с грузовым космическим кораблем Dragon к МКС.

Это 31-й запуск Falcon 9 в этом году, что является рекордом для компании. Из них первые ступени успешно возвратились на Землю 30 раз.

На борту космического корабля Dragon, который 22 декабря пристыковался с МКС, находилось около 3 тыс. килограммов полезных грузов. На орбитальную станцию также доставили переносной 3D-биопринтер, при помощи которого планируется воссоздать ткани человека.

Источник: daily.afisha.ru

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#технологии #ракета #космос #spacex #falcon9
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