Ступень Falcon 9 совершила сотую посадку

Первая ступень ракеты Falcon 9 от компании SpaceX совершила сотую успешную посадку, после старта в декабре с грузовым космическим кораблем Dragon к МКС.

Это 31-й запуск Falcon 9 в этом году, что является рекордом для компании. Из них первые ступени успешно возвратились на Землю 30 раз.

На борту космического корабля Dragon, который 22 декабря пристыковался с МКС, находилось около 3 тыс. килограммов полезных грузов. На орбитальную станцию также доставили переносной 3D-биопринтер, при помощи которого планируется воссоздать ткани человека.

Источник: daily.afisha.ru