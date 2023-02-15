Студенты из Узбекистана заняли второе место на Global Best M-Gov Award

Студенческая команда IUT Engineers из Узбекистана заняла второе место на конкурсе Global Best M-Gov Award.

Презентация работ финалистов конкурса прошла 13 февраля в Дубае, на полях Всемирного саммита правительств. Узбекистан на ней представляла команда из пяти студентов 3-го курса ташкентского университета Инха.

Жавохир Шомуратов, Азизулло Темиров, Валишер Алишеров, Хусан Рашидов и Мехрол Базаров представили жюри приложение Don’t Waste. С ним они заняли второе место и получили 500 000 дирхамов призовых.

Мобильное приложение от IUT Engineers призвано решить проблему пищевых отходов и стимулировать ответственное потребление. Через платформу Don’t Waste предприятия смогут реализовывать по сниженной цене продукты, срок годности которых подходит к концу.

Приложение Don’t Waste доступно на Android версии 4.4 и новее. Установить его можно по ссылке.

Всего в соревновании принимали участие 1027 команд из более чем 60 государств мира.

Источник: spot.uz