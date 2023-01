Студенты из Центральной Азии об учебе в National University of Singapore и жизни в одном из лучших городов мира

Если вы выбираете страну для учебы за рубежом, предлагаем помимо популярных направлений обратить внимание на Сингапур. Здесь работает много отличных университетов, один из них National University of Singapore. Рассказываем о нем подробнее.







Адем Тайыр, город — Сингапур, 21 год, студент, @adem01t

О выборе вуза

Я учился в частной школе в Алматы, затем поступил в National University of Singapore. Учусь на четвертом курсе. Выбрал Сингапур, потому что это развитая и богатая страна, которая известна качеством образования.

О поступлении

Если вы учитесь по государственной программе, для поступления помимо IELTS или TOEFL, нужно сдать SAT или ACT, а также Advanced Placement Test по трем предметам в зависимости от программы. Также нужно приготовить Рersonal Statement, в котором вы должны описать свои достижения, рассказать, почему считаете себя хорошим кандидатом и почему хотите здесь учиться. Обязательно расскажите о внеклассных достижениях.

В NUS важны школьные оценки





В NUS важны школьные оценки. Если вы подаете документы на техническую специальность, желательно иметь пятерки по соответствующим предметам.

Соответствовать минимальным требованиям недостаточно. Например, по SAT минимальный балл 1250, но желательно набрать выше 1400. Готовиться рекомендую максимально заранее, чтобы в случае необходимости пересдать экзамены.

Об особенностях обучения

National University of Singapore, или NUS, занимает 11 место в рейтинге вузов мира и второе место в Азии, согласно QS World University Rankings. Профессора здесь — мастера своего дела, имеют известные награды и звания.

Университет находится близко к центру города. Кампус и город красивые и современные, много зелени и деревьев. Рядом и внутри кампуса есть свой музей, несколько больших библиотек, разные кафе и рестораны. Сингапур — одна из самых безопасных стран мира со строгими законами, поэтому родители студентов могут спать спокойно.

Об атмосфере

В Сингапуре одна из самых развитых транспортных систем в мире. Люди в основном передвигаются на метро. Воздух чистый, много электрических и гибридных автомобилей. Люди дружелюбные, вежливые. В университете много международных студентов.

Из минусов — высокая температура и много специфичной еды.

Жанар Жеңіс, 26 лет, город — Астана, аналитик, Linkedin





О выборе вуза

В 2019 году я окончила бакалавриат Назарбаев Университета по специальности «Экономика». После выпуска работала аналитиком и решила поступать в магистратуру. В январе 2022 года начала обучение по программе Master of Science in Management в Бизнес-школе Национального Университета Сингапура.

Мне всегда нравился Сингапур. Страна привлекала перспективами, качеством образования и высоким уровнем жизни.

Национальный Университет Сингапура занимает первое место в рейтинге лучших университетов Азии. Перед подачей документов я тщательно изучила бизнес-школы по всему миру, сравнила структуры программ в менеджменте. NUS, по моему мнению, предлагал лучший набор курсов по специальности с отличным преподавательским составом.

О поступлении

Помимо стандартного набора документов, в которые входят резюме и мотивационное письмо, абитуриенты должны предоставить сертификат IELTS или TOEFL. Для повышения шансов на поступление и получение стипендии можно сдать экзамены GMAT или GRE.

Далее приемная комиссия отбирает кандидатов для собеседования. Это самая важная часть процесса, к которой нужно тщательно подготовиться. Я использовала ресурсы по подготовке к поступлению. Они находятся в открытым доступе.

Для повышения шансов на поступление и получение стипендии можно сдать экзамены GMAT или GRE





Также будет полезно поговорить с выпускниками программ, попросить прочесть мотивационное письмо и помочь с подготовкой к интервью. Выпускников нужной программы можно найти на LinkedIn.

Об особенностях обучения

Университет сильный, это заметно по студентам. Со мной учились выпускники лучших вузов мира, и многие из них имели опыт работы в крупных компаниях.

Бизнес-школа идет в ногу со временем и предлагает такие курсы, как FinTech Management, Digital Transformation, Business Analytics, Marketing Analytics. Знания и навыки, которым обучает университет, актуальны и высоко ценятся на рынке труда.

Еще одна особенность программы — структура самих курсов. Пары проходят в формате семинаров, где студенты ведут дискуссии вместе с преподавателями и разбирают кейсы. Наряду с обычными мидтермами и экзаменами, часть оценочной системы состоит из множества групповых проектов.

Об атмосфере

Жизнь на кампусе динамичная, но в ней участвуют в основном студенты бакалавриата. Студенты магистратуры и MBA заняты профессиональным нетворкингом, стажировками.

Сам Сингапур красочный и интересный. Это место, где сливается множество культур, куда приезжают люди из самых разных стран. Здесь можно многое узнать о мире. Еще стоит отметить местную еду, которая известна своим разнообразием.

Из Сингапура легко и экономно путешествовать по всей Юго-Восточной Азии.

Чему научил университет

Университет полностью оправдывает свой высокий рейтинг. Полученные знания и навыки дают преимущество выпускникам и всегда будут в спросе у топовых работодателей.

Лично мне программа магистратуры помогла перейти в более интересное и перспективное направление в карьере. Учеба в Сингапуре повлияла и на личностный рост: изменились взгляды на многие вещи, расширился кругозор, появились новые друзья.

Зарина Ахметжанова, 26 лет, город — Сингапур, инженер, @zarinka_ak





О выборе вуза

После окончания бакалавра я три года работала в Казахстане, но решила, что хочу продолжить карьеру за границей. Поняла, что для начала нужно поступить в магистратуру за рубежом.

Выбрала NUS за интересную программу магистратуры, бренд университета, а также за расположение. Уже полгода я учусь в College of Design and Engineering по программе MSc in Industrial and Systems Engineering в National University of Singapore.

Сингапур — это экономический центр Азии с классным рынком труда, высокими зарплатами, низкими налогами и потрясающей природой.

О поступлении

На официальной странице магистерской программы требования университета довольно простые: транскрипт программы бакалавриата со средним баллом не менее 3.5 из 5, IELTS минимум 6.0, опыт работы в индустриальной сфере. Но на самом деле процесс поступления требует немало усилий.

Acceptance rate в NUS всего 5-7%. И все же поступить туда сложно. Поэтому я все равно писала мотивационное письмо, запросила два рекомендательных письма, одно от работодателя, а второе от профессора из университета, приложила разного рода дипломы, чтобы увеличить свои шансы.

Об особенностях обучения

Программа, на которой я обучаюсь, гибкая. Я могу окончить магистратуру за год или за два года.

Преподавательский состав и подход в NUS впечатляет. Профессора любят то, чему обучают, всегда готовы помочь. По некоторым предметам преподаватели устраивают внеурочные office hours, где можно прояснить сложные вопросы. Также вы можете назначить персональную консультацию с любым профессором.

Преподавательский состав и подход в NUS впечатляет

Но мой факультет не предоставляет почти никаких стипендий иностранным студентам. Есть только скидка в размере 30% для 10% лучших подающих заявки студентов. А если у вас будет хорошая успеваемость, вашу кандидатуру рассмотрят на предоставление скидки в будущем.

Об атмосфере

Магистратура — это не только про учебу, но и про нетворкинг. Поступая на факультеты точных наук, будьте готовы к тому, что 90% студентов будет из Китая. Интегрироваться в их сообщество непросто. Нужно прикладывать усилия, чтобы завести друзей и единомышленников. Но если вы планируете выбрать бизнес школу, состав обучающихся будет интернациональный.

Кампус университета удивляет своей красотой. Большой, зеленый, красивый, со множеством удобств для студентов. Мне нравится спортивный комплекс, в котором есть тренажерные залы, открытые теннисные корты, три бассейна, два из которых под открытым небом. В Сингапуре все время лето, что позволяет вести активный образ жизни круглый год.

На кампусе много кафе, где можно вкусно и недорого перекусить.

Что касается общежития, в приоритете студенты, которые занимаются исследованиями. Стоимость жизни там — 1000 SGD в месяц.

Чему научил университет

Обучение на инженерном факультете с самыми конкурентоспособными студентами в мире, закаливает характер и учит терпению.

Я рекомендую NUS за знания, атмосферу, высокий уровень трудоустройства выпускников.