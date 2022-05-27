Студенты из Центральной Азии о возможностях для учебы в Южной Корее: гранты и программы обмена

Южная Корея привлекает огромное количество молодых людей как страна для жизни и учебы. В материале молодые люди делятся своим опытом учебы в вузах Кореи.









Айза Маргулани, 22 года, город — Алматы, блогер, @aizamarnie

О себе

Я выпускница программы обмена в США Global UGRAD, развиваю блог, веду свои проекты, работаю в SMM и репетитором. Также подаю заявки на гранты в Южную Корею и Европу.

Несмотря на отсутствие финансов, я всегда знала, что буду учиться за рубежом. Поступила на грант на двухдипломную программу с Великобританией, ездила в летнюю школу в Корее, семестр бесплатно училась в США. Учеба и жизнь в другой стране — лучший опыт, и я хочу повторить его, но уже надолго.

На данный момент я поступаю на режиссера и жду заветное письмо.

О поступлении в Южную Корею

Для начала нужно понять, подходит ли вам страна. Смотреть не только на сериалы или кумиров, но и на реальность простых людей, определить цель.

Выберите гранты и университеты. Узнайте все требования и составьте план подготовки для подачи. Лучше начинать за несколько лет, учитывая, что знание корейского языка важно.

Изучая язык, параллельно работайте над личным брендом, активностями, волонтерской деятельностью и другими проектами. Собирайте грамоты по специальности, не забывайте про английский.

Сдайте все нужные экзамены. Проштудируйте сайты университетов и программ. Соберите рекомендации преподавателей.

Подготовьте все заранее. Отправьте заявки почтой или онлайн до дедлайнов. Если вы все сделали правильно, а ваш личный профиль обогнал конкурентов, то грант ваш! Главное, не сдаваться.

Айдар Сатаров, 21 лет, город — Сеул , студент Inha University, @satarovv__

О себе

Я родился в Кыргызстане, в селе Баш Булак. Отучился в обычной средней школе, после поступил в ОшГУ на Факультет международных отношений. Во время третьего года обучения мне выпал шанс приехать в Корею.

На данный момент я учусь в университете Инха по программе академической мобильности. В будущем планирую полноценно поступить в корейский вуз и продолжить свое обучение здесь.

Об учебе в университете Инха

Университет Инха — это частное научно-исследовательское и учебное заведение, располагается в городе Инчхон. В рейтинге самых значимых и популярных вузов страны он входит в десятку лучших, а его технические и инженерно-строительные факультеты на четвертом месте.

Система образовательного процесса в университете Инха основана на получении степени бакалавра, магистра или доктора. Около 200 учебных дисциплин преподается на английском языке. Прием на первый курс ведется с обязательным прохождением Топик Теста или при наличии свидетельства прохождения языковых курсов и достижения третьего-шестого уровня. Количество и категории грантов обширны: можно получать стипендию Global Scholarship для первокурсников, международную стипендию Jungseok для будущих аспирантов и докторов, четырехлетнюю полную стипендию на весь период учебы и многие другие.

В 2014 году университет Инха в Корее одним из первых открыл филиал в другой стране, а именно в Узбекистане. Основная задача — подготовка специалистов IT-технологий. В будущем также планируется открытие филиала Инха в Кыргызстане.

Учеба проходит на корейском и английском языках. Первое время мне было трудно, но со временем я вник в атмосферу. Самое сложное — понимать речь корейских профессоров, потому что они говорят быстро. Мне также нравится американский стиль обучения. Здесь ты сам выбираешь предмет, который будешь изучать.

Учиться в Инха большая честь для меня.

Балжан Абдикаримова, 20 лет, город — Сеул, студентка, переводчик, учитель корейского и английского языков, @abdikarimovabb

О себе

Я родилась и жила в Кызылорде. Всегда была активисткой. Даже в Корее участвую в разных оплачиваемых программах. Оканчиваю Казахстанский университет имени Коркыт Ата этим летом, а в Корею в сентябре 2021 года приехала по двухдипломной программе.

О стипендиальной программе POSCO

POSCO — это многомиллионная компания, которая поддерживает студентов из стран Центральной Азии. Стипендия предоставляется абитуриентам, поступающим на программы магистратуры или докторантуры. В грант входит: оплата за обучение, средства на проживание — 900$ в месяц, оплата за перелет и языковые курсы. Количество набираемых — 50 студентов в год.

Критерии:

— студенты должны иметь степень бакалавра

— знание английского языка

— GPA выше 3.0.

Как подать заявку:

— скачайте и заполните форму заявки

— подайте заявку через Интернет и прикрепите заполненную форму заявки.

1 тур — проверка документов

2 тур — интервью.

Больше об учебе и работе за рубежом в аккаунте @nashi_v_mire.