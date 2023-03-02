Студенты из Центральной Азии о том, как жить в Европе и учиться в лучших вузах Нидерландов

Студенты из Центральной Азии рассказали об особенностях жизни в Европе, а также об учебе в нидерландских вузах.





Анель Сайфуллина, 23 года, город — Амстердам, студентка Vrije Universiteit Amsterdam, @anel.saifullina

О выборе вуза

Я окончила старшую школу и бакалавриат в Италии. Университет для магистратуры искала в странах Северной Европы: Нидерланды, Дания, Швеция. У этих стран хороший рейтинг университетов и высокое качество жизни.

Основное преимущество Нидерландов — большой выбор программ на английском языке и магистратура длинною в год. Здесь практически все университеты имеют высокий рейтинг. К тому же я влюбилась в Амстердам, еще будучи маленькой девочкой.

О поступлении

Период поступления в странах Северной Европы начинается рано. Готовиться нужно минимум за полгода. Нужно иметь сертификат на знание английского языка уровня С1. Но в моем случае было достаточно документа, который подтверждает, что я окончила бакалавриат на английском языке. Также важно наличие хорошего, интересного мотивационного письма. Некоторые вузы имеют вступительные тесты, так что советую внимательно читать requirements каждого интересующего вас университета. Заранее распишите все дедлайны и документы для подачи.

Об особенностях обучения

Главная особенность образования в Нидерландах — учеба не занимает все твое время. Лекции проходят два-три раза в неделю. Такой график дает возможность заниматься чем-то еще. Поэтому практически все голландские студенты начинают рано работать.

Еще мне нравится практический подход. Помимо лекций, проходят семинары, где мы активно обсуждаем изучаемые темы и работаем в группе над общим проектом. Итоговая оценка — это всегда половина групповой работы и половина individual assignment. В прошлом семестре мы разрабатывали стратегический план расширения для Uniqlo. Менеджеры компании пришли слушать наши проекты. Было интересно.

Университет организовывает guest lectures, когда менеджеры крупных компаний приходят вести лекции. А у студентов есть возможность зарекомендовать себя, попасть к ним на стажировку.

Об атмосфере

Атмосфера дружелюбная, открытая и интернациональная. Со мной учатся люди из самых разных стран мира. Амстердам — один из самых мультикультурных городов Европы. Здесь ты не чувствуешь себя иностранцем. А еще это город невероятной красоты. Каждая улочка здесь прекрасна.

Чему научил университет

За шесть месяцев я научилась лучше работать в команде и критически мыслить.

Камилла Жалмурзиева, 26 лет, город — Гаага, инженер по экологической безопасности, @kamillajane

О выборе вуза

Я загорелась мечтой о поступлении за границу еще в школьные годы. Окончила бакалавриат в Назарбаев Университете и поступила на программу магистратуры за рубежом. Проучилась два года в магистратуре по стипендии Erasmus Mundus. Она включала в себя обучение в Нидерландах, Германии, Испании и Словении.

Я выбирала будущий вуз, исходя из программы и специализации. Хотела учиться на специальности, связанной с водной наукой и экологической инженерией. Учеба в Нидерландах была одним из лучших вариантов.

О поступлении

Процесс поступления включает в себя подготовку базового пакета документов: резюме, мотивационное письмо, рекомендательные письма, сертификат IELTS, транскрипт и диплом.

При поступлении важны все документы, но огромную роль играют правильно составленные мотивационные и рекомендательные письма, а также резюме. Важно грамотно отразить, что вам даст образование в будущем, какие у вас профессиональные цели, почему именно вы подходящий кандидат и как учеба в данном вузе поможет вам.

Об особенностях обучения

В Нидерландах я обучалась в Международном институте инфраструктурной гидротехники и инженерии окружающей среды. Это крупнейшее в мире международное учебное заведение по водным ресурсам, работающее под эгидой ЮНЕСКО. Наш вуз проводит исследования и поддерживает развитие потенциала решения мировых проблем, связанных с водой и экологией.

Университет делает упор на высокую квалификацию профессоров и самостоятельность студентов, нацелен на инновации и исследования. Мне понравилось, что с профессорами можно спокойно обсудить разные темы и выпить кофе в перерыве от учебы. В Нидерландах дорожат свободой мысли и творческой независимостью студента.

Об атмосфере

Нидерланды — интернациональная страна. Сюда приезжают люди со всего света. Многие программы в вузах на английском языке.

Несмотря на то что официальный язык страны — нидерландский, почти все жители говорят по-английски.

Правительство Нидерландов привлекает высококвалифицированных специалистов со всего мира, поэтому создает привлекательные условия для экспатов.

Страна нравится тем, что здесь уделяют внимание экологии. Каждый островок природы высоко ценится и окружен особой заботой. Выражается это в сортировке и переработке мусора, использовании возобновляемых источников энергии, правильном управлении водными ресурсами.

Чему научил университет

Благодаря учебе я стала более открытой, не боюсь выражать свои мысли, научилась анализировать проблемы с разных углов, уделять внимание маленьким деталям и ставить высокие цели.

Я научилась верить в себя и в свою экспертность, приобрела уверенность в том, что мои знания и опыт могут внести позитивный вклад в улучшение и развитие окружающей среды.

Учеба в Нидерландах — это беспроигрышные инвестиции в свое будущее и бесценный опыт, который открывает перед каждым студентом широкие возможности профессиональной и личностной самореализации.

Аяжан Изим, 25 лет, город — Амстердам, Mechanical Design Engineer, @goedziela

О выборе вуза

В 11 классе я поехала по обмену на Гавайи по программе FLEX, где впервые попробовала себя в робототехнике. Стала частью школьной команды и участвовала в соревнованиях VEX и FRC. Когда мы были на региональном соревновании в городе Лос-Анджелес, посетили лабораторию NASA JPL в Калифорнии. Там я осознала, какой огромный вклад инженеры вносят в наше общество. И тоже захотела стать инженером.

Я планировала изучать Mechatronics Engineering на английском языке. Искала программу, которая дает больше практических знаний. Нашла Fontys University of Applied Sciences, который соответствовал абсолютно всем моим критериям.

О поступлении

Для поступления мне нужно было отправить документы, подтверждающие знание английского языка, аттестат, оценки и паспорт. Самое главное — отправить документы за полгода до начала учебы.

Об особенностях обучения

В Нидерландах разные виды университетов. University of Applied Sciences уделяет много внимания практике. В первые два года учебы мы получали базовые знания в виде теории, а большинство предметов имели обязательную лабораторную часть. Также каждую четверть у нас были технические групповые проекты, где мы разрабатывали продукт, своими руками строили роботов. На третьем курсе у нас был один семестр обязательной стажировки в компании, а во время другого семестра можно было стажироваться в другом университете по обмену. На четвертом курсе мы сначала получали специализацию, а затем проходили стажировку в компании, где писали дипломную работу.

Мне понравилось, что университет с первых дней готовил нас к рынку труда. Дал возможность получить не только технические знания, но и развить много личных качеств.

Везде есть свои недостатки. В моем университете это был языковой момент. Моя программа на тот момент была новой, и у нас было меньше доступной информации на английском языке в сравнении с нидерландским.

Об атмосфере

Атмосфера в университете хорошая. Учится много ребят из разных стран. Мы всегда работали над чем-то вместе. На территории кампуса всегда можно увидеть роботов или другие устройства, разработанные студентами.

Мы учились в городе Эйндховен. Это студенческий городок, где также много экспатов и технических компаний, в которых можно проходить учебные стажировки.

Чему научил вуз

Университет хорошо подготовил меня к работе. Планирование, документация, общение с командой и клиентами, понимание своих сильных и слабых сторон — этому всему уделялось большое внимание.