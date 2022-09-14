Студенты из Центральной Азии о том, как учиться в лучшем вузе Австрии — Universität Wien

Познакомились со студентами одного из старейших вузов Европы и узнали, как поступить в Universität Wien.





Гульдана Аметова, 29 лет, город — Астана, специалист по коммуникациям, linkedin





О выборе вуза

Я выбирала вуз для обучения по трем ключевым критериям:

— возможность получить бесплатное образование

— место в мировом рейтинге авторитетных университетов

— локация: Западная Европа.

Во многих государственных вузах Европы можно учиться бесплатно, если владеть национальным языком страны. Часть программ магистратуры и докторантуры в области естественных и точных наук преподается на английском языке. Шансы поступить на гуманитарную специальность с одним английским были ограничены, поэтому я учила немецкий.

Документы отправила в три учебных заведения. Первым приглашение прислал Universität Wien. Остановила выбор на нем, так как дипломную работу и некоторые предметы можно было брать на английском языке. Кроме того, мои знакомые позитивно отзывались об Австрии.

О поступлении

Есть вариант обратиться в специальное агентство для помощи с поступлением. Но можно сэкономить и пройти все этапы самостоятельно. Главное — быть терпеливым.

Вся необходимая информация есть на официальном сайте университета. Если возникают дополнительные вопросы, можно написать на почту Приемного центра. Обычно они отвечают в течение двух-трех дней.

Вся необходимая информация есть на официальном сайте университета

Я часто пользовалась блогом Germanblog.ru. В мое время это был популярный справочный проводник для студентов из СНГ. Еще есть сообщество казахстанских студентов в Facebook. Там можно найти много полезной информации и отзывчивых людей.

Пакет документов, необходимых для поступления:

— заполненная анкета. Ее можно найти на сайте университета

— оригинал или копия нотариально заверенного диплома об окончании бакалавриата или магистратуры. Мне пришлось дополнительно нострифицировать документ, так как он был иностранный

— полный пакет документов, связанных с окончанием бакалавриата или магистратуры: транскрипт с оценками, приложение к диплому, количество прослушанных часов лекций, ECTS пункты и так далее

— копия первых страниц загранпаспорта

— Nachweis der besonderen Universitätsreife, Studienplatznachweis — справка, подтверждающая право обучаться по выбранной программе в вузе и страну, где был выдан диплом. В Казахстане их не выдают, но в Австрии этот документ ключевой. Вот что должно в нем содержаться: ФИО, текст подтверждения, описание факультета и специальности, датированное годом, когда вы собираетесь начать учебу.

Советую прикрепить ксерокопии каждого документа. Так обработка будет быстрее.

Об особенностях обучения

Universität Wien — один из старейших вузов в Европе. Ему больше 650 лет.





Для меня особенность университета — волшебная библиотека. Почти как в «Гарри Поттере». А еще необычно осознавать, что в лекториях этого здания писал свои психоанализы сам Зигмунд Фрейд, один из выдающихся выпускников Universität Wien.

К преимуществам отношу качество образования. Здесь теория и практика идут рука об руку. Часто проводились гостевые лекции с профессорами из разных уголков мира. Я люблю этот университет и не вижу в нем недостатков.

Об атмосфере

Факультеты Universität Wien разбросаны по центру города. Иногда лекции проходят в главном здании. Оно находится на Рингштрассе, недалеко от «Поттерианской» библиотеки. Атмосфера здесь историческая. Кажется, будто вы перенеслись в эпоху Возрождения.





Среди студентов — люди разного бэкграунда. Можно встретить человека, который принял решение попробовать что-то новое в 70 лет, или финансиста с десятилетним опытом работы в Big4, получающего новую специальность ветеринара.

Чему научил вуз

Я поняла, что никогда не поздно учиться и искать себя.

Помимо багажа знаний, Universität Wien подарил мне близких друзей. Были счастливые и не очень моменты, которые учат смотреть в глаза страху и бросать вызов самой себе.

Я однозначно рекомендую этот университет. Но не стоит романтизировать идею образования за рубежом. За этим стоит много сложностей, провалов и перевод толстых книг до утра.

Акрамжон Фозилов, 27 лет, город — Ташкент, исполняющий обязанности руководителя Ташкентского офиса Европейско-Узбекской Ассоциации по Экономическому Сотрудничеству, linkedin





О выборе вуза

Я планировал учебу в магистратуре еще во время бакалавриата на факультете «Международные отношения» в Университете Мировой экономики и дипломатии в Ташкенте. На предпоследнем курсе составил short list иностранных университетов и магистерских программ. Я опирался на такие критерии:

— рейтинг университета в целом и по направлениям: «Международные отношения», «Политология» и «Государственное управление». Рассматривал только вузы в мировом топ-300

— близость магистерской программы к моим исследовательским интересам

— наличие профессоров с близкими мне научными интересами, которые могли бы стать научными руководителями.

Подал документы на семь магистерских программ. Получил полный грант на учебу по Erasmus Mundus Master's course in Global Studies — EMGS. Следующие два года обучался в Universität Wien и Universiteit Gent. Это одни из самых старых вузов Европы, которые занимают высокие позиции в рейтингах мировых университетов.

О поступлении

У каждой программы есть индивидуальная система приема документов и рассмотрения заявок. Для большинства из них нужно предоставить пакет документов, в котором должны быть: резюме, мотивационное эссе, рекомендательные письма, информация о внеакадемической деятельности, международный сертификат по английскому языку, диплом бакалавра. Обычно средний балл должен быть выше 80%.

У каждой программы есть индивидуальная система приема документов и рассмотрения заявок

Для получения гранта необходимо определить свои академические и исследовательские интересы и подать документы исходя из них.

В мотивационном эссе нужно коротко и ясно указать: почему вы лучший кандидат для поступления в университет и получения гранта. Стоит подчеркнуть пересечение ваших исследовательских интересов и научной деятельности вуза, указать потенциальных научных руководителей из профессорско-преподавательского состава.

Об особенностях обучения

Виды занятий в европейской системе образования отличаются от наших. Они подразделяются на разные типы, такие как: «Лекция», «Семинар», «Курс чтения», «Исследовательский семинар». Требования к ним разные.

Студенты читают не менее 50-60 страниц научной литературы в неделю по каждому предмету. Также университет активно борется с плагиатом.





Главное преимущество европейских вузов как части глобального академического мира — умение формировать у студента критическое мышление, развивать исследовательские навыки и научную этику.

Как студент программы Global Studies я столкнулся с недостатком: Не всегда и не везде есть возможность стажироваться в Аналитических центрах и международных организациях, чтобы связать академические знания с практикой.

Об атмосфере

Атмосфера в университете и среди студентов дружественная.





Преподаватели и другие учащиеся всегда готовы помочь, но при этом четко соблюдают неприкосновенность частной жизни.

Чему научил вуз

Я научился критически мыслить, задавать вопросы и ставить под сомнения тезисы и утверждения. Это главное приобретение от учебы.

Мой исследовательский и аналитический потенциал вышел на другой уровень. Развились «мягкие навыки». Также я приобрел большое количество друзей по всему миру и расширил Social network.

Если вам хочется получить качественное образование, советую европейские вузы, в том числе Universität Wien.