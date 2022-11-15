Студенты из Центральной Азии, которые обучаются в известном вузе Лиги Плюща — Yale University

Рассказываем о соотечественниках из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которые учатся в одном из самых известных вузов мира — Yale University.













Асель подавала документы в девять университетов, но приоритетным среди них был Yale University. Он занимает высокое место в рейтингах вузов по выбранной Асель программе — Public Health. Девушка отмечает, что преподаватели здесь дружелюбные, всегда готовы поддержать студентов.











Умид родом из Узбекистана. В Yale University он учится по специальности Economics & Global Affairs. Парень также ведет блог и рассказывает о впечатлениях от учебы у себя в Instagram.





Али Сальменбаев, @ali_the_gorgeous





Али задумался о возможностях для продолжения обучения в магистратуре на последнем курсе бакалавриата в Назарбаев Университете. Он активно изучал возможности, советовался с профессорами, друзьями и знакомыми. Так составил список подходящих вузов, а Yale University был в первой десятке.





Рустам Нур, @rustamthenur





Рустам из солнечного города Ташкент. В Yale University он изучает историю и философию.





Гаухар Альжанова, @goha_alzh





Источник фотографии: informburo.kz

Гаухар Альжанова — выпускница Haileybury Almaty. После окончания учебы она получила приглашение стать студенткой Yale University.





Валера Аракелян, @arakelyanvalera





Валера родом из Узбекистана. В Йеле он изучал политику, экономику и философию. Теперь он сам готовит студентов из СНГ к поступлению в Лигу Плюща.





Вадим Ежов, @tgr.yezh_off





Вадим выпускник РФМШ Астаны. Вместе с братом-близнецом Артемом, он поступил в топовые вузы США. Теперь Вадим учится в Yale University, а Артем — в Cornell University.





Сабира Дуйшебаева, Linkedin





В десятом классе Сабира узнала о программе Yale Young Global Scholars Program и подала заявку. По итогу девушка прошла конкурс, и с июля по август 2018 года изучала политику, юриспруденцию и экономику в Yale University.