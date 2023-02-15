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Студенты 25 вузов получат доступ к курсам Coursera на казахском языке в 2023 году
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Сегодня в 10:05

Студенты 25 вузов получат доступ к курсам Coursera на казахском языке в 2023 году

В сентябре 2022 года был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и компанией Coursera.

Целью проекта «Coursera — қазақ тілінде», является локализация курсов образовательной платформы Coursera на казахский язык с последующим предоставлением доступа студентов региональных университетов Казахстана

В декабре 2022 года на заседании республиканского учебно-методического объединения данными учебно-методическими объединениями утвержден окончательный список 654 курсов Coursera, предлагаемых для локализации на казахский язык.

Данные курсы охватывают около 1500. дисциплин в рамках разных образовательных программ. Сейчас уже переведены 50 курсов, до конца года планируется перевести еще 604 курса.

Источник: zakon.kz

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