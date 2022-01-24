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Студенческая виза: все что нужно знать для оформления и получения
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Сегодня в 17:45

Студенческая виза: все что нужно знать для оформления и получения

Оформление студенческой визы — непростой процесс. Обычно в пакет документы для подачи входят следующие стандартные пункты:

Письмо-приглашение от университета


Письмо-приглашение.jpg

Документ на фирменном бланке с информацией о программе и курсе обучения — подтверждение того, что абитуриент зачислен. При необходимости понадобится выписка из банка или подтверждение, что обучение или курсы полностью оплачены.


Документ о финансовой состоятельности


Это могут быть: выписка по счету из банка, документ о владении сберегательным вкладом и получении с него дивидендов, справка о доходах с работы.


Спонсорское письмо


Понадобится, если поездку, обучение и проживание оплачивает компания, университет или другая организация. Нужна информация о спонсоре и гарантии, что обучение будет оплачено.


Документы о предполагаемом месте проживания


документы.jpg

Письмо-подтверждение от принимающей семьи, бронь комнаты в общежитии или отеле. Включить стоит информацию об оплате и месте проживания, адрес и телефон принимающей стороны.


Бронь авиабилетов


Документы о бронировании авиабилетов должны перекликаться с датой начала занятий в университете. Также понадобится медицинская страховка.


Информация о семье


Здесь следует указать данные о родителях, мужа или жены и детей. Могут пригодиться даже фотографии питомцев.

оформление студенческой визы.jpg

Более подробную информацию о том, как оформить студенческую визу в разных странах, можно узнать ниже:

США

Великобритания

Франция

Германия

Корея

Япония

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#образование #виза #студенчество #учебазаграницей
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