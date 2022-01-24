Студенческая виза: все что нужно знать для оформления и получения

Оформление студенческой визы — непростой процесс. Обычно в пакет документы для подачи входят следующие стандартные пункты:

Письмо-приглашение от университета









Документ на фирменном бланке с информацией о программе и курсе обучения — подтверждение того, что абитуриент зачислен. При необходимости понадобится выписка из банка или подтверждение, что обучение или курсы полностью оплачены.





Документ о финансовой состоятельности





Это могут быть: выписка по счету из банка, документ о владении сберегательным вкладом и получении с него дивидендов, справка о доходах с работы.





Спонсорское письмо





Понадобится, если поездку, обучение и проживание оплачивает компания, университет или другая организация. Нужна информация о спонсоре и гарантии, что обучение будет оплачено.





Документы о предполагаемом месте проживания









Письмо-подтверждение от принимающей семьи, бронь комнаты в общежитии или отеле. Включить стоит информацию об оплате и месте проживания, адрес и телефон принимающей стороны.





Бронь авиабилетов





Документы о бронировании авиабилетов должны перекликаться с датой начала занятий в университете. Также понадобится медицинская страховка.





Информация о семье





Здесь следует указать данные о родителях, мужа или жены и детей. Могут пригодиться даже фотографии питомцев.





Более подробную информацию о том, как оформить студенческую визу в разных странах, можно узнать ниже:

США

Великобритания

Франция

Германия

Корея

Япония