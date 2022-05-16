Строительство, медицина, автомобилестроение: какие возможности предлагают компании с технологией 3D-печати

3D-печать — одна из самых перспективных и быстроразвивающихся технологий, которая используется во множестве отраслей промышленности. Рассказываем о самых успешных компаниях в этой области.





Технологию 3D-печати изобрел в 1989 году один из основателей компании 3D Systems. Он запатентовал технологию стереолитографии, которая использует ультрафиолетовые лазеры для создания высокоточных деталей.

Сегодня его компания разрабатывает новые технологии, используя многоструйную печать, пленочную передачу изображений, цветную струйную печать, прямую металлическую печать и пластиковую струйную печать.

3D Systems имеет три направления работы: продукты, материалы и услуги. Они предлагают 3D-принтеры и программное обеспечение, которое включает в себя небольшие настольные и коммерческие принтеры.





Proto Labs была основана в 1999 году. Работа компании направлена на создание автоматизированных решений для разработки пластиковых и металлических деталей, которые используются в производственном процессе.

Компания запустила услугу 3D-печати промышленного уровня, позволившая разработчикам и инженерам перемещать прототипы в производственный процесс. Полученные детали используются в медицинском оборудовании, электронике, бытовой технике, автомобилестроении и потребительских товарах.





Компания специализируется на 3D-моделировании в области архитектуры, инженерии и строительства. FARO предоставляет самые точные технологии 3D-измерений, визуализации и реализации.

Среди продуктов компании можно найти измерительные машины, лазерные трекеры и проекторы, картографы, сканеры и программное обеспечение. FARO также обслуживает аэрокосмическую, автомобильную и энергетическую отрасли.

Европейская региональная штаб-квартира компании расположена в Штутгарте в Германии, а ее Азиатско-Тихоокеанская региональная штаб-квартира — в Сингапуре.





Бельгийская компания Materialise больше 30 лет работает с технологией 3D-печати и сопутствующим программным обеспечением.

Компания занимается аддитивным производством. Это процесс изготовления трехмерного объекта из цифрового файла.

Кроме этого, они обеспечивают клиентов медицинским программным обеспечением, а также предоставляют услуги 3D-печати в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Materialise работает в трех сегментах:

— материализация программного обеспечения

— материализация медицинских услуг

— материализация производства.





Один из лидеров в области аддитивного производства на протяжении уже более двух десятилетий. Технология 3D-печати binder jet позволяет литейным цехам создавать ранее невозможные формы и изменять конструкции без затрат времени или инвестиций.

Команда предоставляет полный комплекс систем и поддержки и оказывает услуги в сфере инженерии и моделирования для получения высококачественных готовых отливок.





Компания предлагает технологии для аддитивного производства в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, аэрокосмосе, здравоохранении, исследованиях и разработках. Главный фокус — производство деталей конечного использования.

Desktop Metal, Inc. сотрудничает с Корейским институтом промышленных технологий KITECH. Их работа направлена на ускоренное внедрение аддитивного производства в Южной Корее и разработку новых материалов.









Технологический гигант HP Inc. достиг больших успехов в области 3D-печати за последние несколько лет.

Компания создала технологию Multi Jet Fusion, которая печатает в 10 раз быстрее и вдвое дешевле обычных 3D-принтеров. В 2017 году HP Inc. представила первую в мире лабораторию 3D-моделирования в штате Орегон США. Она помогает компаниям тестировать, разрабатывать и поставлять материалы следующего поколения для 3D-печати.

HP Inc. также сотрудничает с автопроизводителем Ford Motor Company. Вместе они работают над 3D аксессуарами для грузовика Ford Maverick 2022 года. Компании также заключили партнерство в области переработки отходов. Оно направленно на повторное использование 3D-печатных материалов и превращение их в детали транспортных средств. Другие совместные проекты ведутся с General Motors, Volkswagen и Nissan.





Autodesk, Inc. — многонациональный разработчик программного обеспечения из США. Фирма предоставляет цифровые продукты в таких областях, как архитектура, производство, СМИ, образование, развлечения, инженерия и строительство. Их самый популярный продукт — платформа 3D-моделирования Fusion 360.

Поскольку спрос на строительство растет по всему миру, Autodesk, Inc. идеально подходит для развития данной промышленности. Компания помогает повысить производительность и позволяет оцифровать процесс проектирования, строительства и управления активами.