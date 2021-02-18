Стоимость SpaceX выросла до 74 млрд $

Рыночная стоимость компании SpaceX достигла почти 74 млрд $ после дополнительной продажи акций на 850 млн $.

SpaceX завершила очередной раунд финансирования на прошлой неделе, акции продавались из расчета 419,99 $ за штуку. На фоне продажи компания получила предложения по инвестициям на сумму около 6 млрд $.

Сейчас основные силы SpaceX направлены на развитие двух проектов: ракета SpaceX Starship и спутниковая система Starlink, которая находится на стадии бета-тестирования. По последним данным, у Starlink более 10 тысяч пользователей в США и за их пределами. Компания рассчитывает увеличить это число до 5 млн, поделилась SpaceX планами относительно Starlink.

Источник: rb.ru