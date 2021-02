Стивен Кинг, Шэрон Стоун и Кадзуо Исигуро: самые ожидаемые книги 2021 года

2021 год будет урожайным на новые книги. Чтобы вы не пропустили главные ожидаемые книги года, мы собрали для вас литературу от Толкина до Рей Далио.





«Природа Средиземья» Дж. Р. Р. Толкин

Долгое время Дж. Р. Р. Толкин считался автором «Хоббита» и «Властелина колец», но благодаря деятельности его сына Кристофера, посвятившего жизнь наследию отца, за 40 лет вышло уже 25 книг. Кристофер передал редактору Карлу Хостеттеру рабочие тетради, черновики и другие материалы отца, на основе которых сконструирован информативный путеводитель по миру Средиземья.





«Позже», Стивен Кинг

В марте обещают выход нового романа Стивена Кинга. Мальчик, обладающий паранормальными способностями, помогает Нью-йоркской полиции раскрыть убийство, а убийца не разгуливает на свободе, а сам уже присоединился к большинству. Расследование это оказывается ничем иным, как инициацией, юный следователь повзрослеет быстрее, чем его беззаботные сверстники.





The Changing World Order, Рей Далио





Автор бестселлера «Принципы» и легендарный инвестор Рэй Далио полвека посвятил изучению глобальных рынков. В этой книге он исследует самые бурные экономические и политические периоды в истории, чтобы показать, почему грядущие времена, вероятно, будут радикально отличаться от тех, что были раньше.





The Thursday Murder Club, Ричард Осман









Эта книга — 7-й бестселлер в Великобритании в твердом переплете за все время. А еще по этой истории снимут фильм. 4 жителя деревенского дома престарелых в возрасте за 80 лет по четвергам расследуют давно не раскрытые преступления — интереса ради. Кто бы мог ожидать, что их односельчанина найдут мертвым с таинственной фотографией рядом с телом и — главное — что сами старички окажутся в центре своего первого настоящего дела.





«Клара и солнце», Кадзуо Исигуро





Это первый роман Исигуро после вручения ему Нобелевской премии по литературе. В центре истории — Клара — «искусственная подруга» с выдающимися качествами, которая ждет, пока один из покупателей выберет ее в магазине. Но когда ее покупают, Клара понимает, насколько опасно полагаться на обещания, данные людьми.





The Beauty of Living Twice, Шэрон Стоун





В книге The Beauty of Living Twice Стоун пишет о тяжелом детстве в Пенсильвании, начале карьеры в Голливуде, двух браках и делится подробностями съемок культовых фильмов с ней. Также в книге Стоун расскажет, как боролась против дискриминации ВИЧ-инфицированных — за это она даже получила Peace Summit Award от всемирного саммита лауреатов Нобелевской премии мира.





«От первого лица», Харуки Мураками





Повествование книги идет от первого лица и посвящено самым разным темам — от ностальгических воспоминаний о молодости, медитаций на музыку, любви к бейсболу до характерных сказочных эпизодов японского автора, которые все вместе бросают вызов границам реальности и иллюзий. Но главный вопрос, который ставит книга, — это мемуары или художественная литература? Вам решать.





«Эшелон на Самарканд», Гузель Яхина





Бестселлером наступившего года прочат роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд» — столетней давности историю о спасении детей голодающего Поволжья. Пять сотен детей полтора месяца едут из Казани в Самарканд. Ужасы заканчивающейся гражданской войны, пейзажи от Поволжья до Туркестана, любовная линия — в общем, такой «красный истерн», как уже назвали книгу.