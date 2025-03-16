«СТИХИЯ 2025» — это Вы

С 29 по 31 мая 2025 года вновь пройдет фестиваль электронной музыки, науки и искусства «СТИХИЯ»!
Став визитной карточкой региона Муйнак, Каракалпакстана, фестиваль за годы проведения успел трансформироваться в самое значимое культурное событие электронной сцены и обмена опытом для Центральной Азии.
Концепция этого года
«Стихия» — мультидисциплинарный фестиваль, проходящий на берегу высохшего Арала; завораживающее место человеческого взаимодействия и смешения культур.
В этом году центральная идея фестиваля обращена к гостям. Она отражает их опыт, истории; рассказывает, что происходило с ними и вокруг них на прошлых «стихиях»; подсвечивает истории местных жителей, живущих в зоне экологического несчастья, воплощая собой стойкий дух и неиссякаемый оптимизм.
Мы говорим: «Стихия — это Вы». Фестиваль как живой организм, частью которого становится каждый. Ветер, песок, солнце, музыка, искусство — нет границ между творцом, зрителем и природой. Отражаясь в миражах барханов, будто блики на воде, каждый гость «Стихии» — звено некогда беспокойного моря.
История и формат фестиваляПроект был придуман энтузиастами в Узбекистане и первый раз прошел в 2018 году. Последние шесть лет фестиваль проходил в небольшом городке Муйнак, бывшем порте Аральского моря, следуя своей миссии по достижению устойчивого развития региона.
Ежегодно фестиваль концентрирует вокруг экологической повестки неравнодушных художников, талантливых музыкантов, спикеров и экспертов, юных и взрослых, создавая тем самым уникальный опыт для гостей фестиваля.
Электронные артисты со всего Мира, авангардные композиторы и главные герои узбекского и центрально-азиатского андеграунда выступят на четырех сценах:
— I will see you again, jonim — 29-31 мая
— Aq Keme — 30-31 мая
— #BackToMuynak / open deck — 29-30 мая
— Lighthouse / open deck — 29-31 мая.
Среди международных артистов:
— 33EMYBW, Китай
— Aïsha Devi, Швейцария
— Arushi Jain, Индия
— Ben Frost, Австралия, Исландия
— Jan Jelinek, Германия
— Errortica, Россия
— Soft Blade, Россия
— Vladimir Dubyshkin, Россия.
От Центральной Азии выступят:
— ayacanstop, Туркменистан
— Duo Falak, Таджикистан
— DSL System, Узбекистан
— е.v.e, Узбекистан
— Josef Tumari, Узбекистан
— Kadamique, Узбекистан
— LOUD373, Узбекистан
— MAGMAOM, Казахстан
— Mari Breslavets, Узбекистан
— qorakitobchi, Узбекистан
— VAGAN, Узбекистан.
И это только малая часть всего лайнапа!
Помимо музыкальной программы на фестивале будет представлено множество разных активностей и других инициатив:
— Форум STIHIA N+1, посвященный историям местных жителей об их регионе, а также других спикеров, желающих рассказать об историях, о которых важно знать;
— Ярмарка эко-брендов, а также местных муйнакских ремесленников;
— Мастер-классы, воркшопы, йога, игры и развлечения;
— Арт-инсталляции.
Билеты стартуют с цены в 350 000 UZS, с последующим повышением в пять этапов ближе к дате фестиваля. Каждое повышение увеличивает цену билета на 100 000 UZS.
Подробную информацию о билетах, трансфере, проживании, возможности участия и любом другом интересующем вас вопросе можно найти на сайте фестиваля в разделе FAQ.
Фестиваль проходит при поддержке Государственного Комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.
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Telegram: @stihiafestival
Website: stihia.org