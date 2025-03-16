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«СТИХИЯ 2025» — это Вы
Новости Центральной Азии и мира

10.03.2025

«СТИХИЯ 2025» — это Вы

С 29 по 31 мая 2025 года вновь пройдет фестиваль электронной музыки, науки и искусства «СТИХИЯ»!

Став визитной карточкой региона Муйнак, Каракалпакстана, фестиваль за годы проведения успел трансформироваться в самое значимое культурное событие электронной сцены и обмена опытом для Центральной Азии.


Концепция этого года

«Стихия» — мультидисциплинарный фестиваль, проходящий на берегу высохшего Арала; завораживающее место человеческого взаимодействия и смешения культур.

В этом году центральная идея фестиваля обращена к гостям. Она отражает их опыт, истории; рассказывает, что происходило с ними и вокруг них на прошлых «стихиях»; подсвечивает истории местных жителей, живущих в зоне экологического несчастья, воплощая собой стойкий дух и неиссякаемый оптимизм.

Мы говорим: «Стихия — это Вы». Фестиваль как живой организм, частью которого становится каждый. Ветер, песок, солнце, музыка, искусство — нет границ между творцом, зрителем и природой. Отражаясь в миражах барханов, будто блики на воде, каждый гость «Стихии» — звено некогда беспокойного моря.


История и формат фестиваля

Проект был придуман энтузиастами в Узбекистане и первый раз прошел в 2018 году. Последние шесть лет фестиваль проходил в небольшом городке Муйнак, бывшем порте Аральского моря, следуя своей миссии по достижению устойчивого развития региона.

Ежегодно фестиваль концентрирует вокруг экологической повестки неравнодушных художников, талантливых музыкантов, спикеров и экспертов, юных и взрослых, создавая тем самым уникальный опыт для гостей фестиваля.


Программа

Электронные артисты со всего Мира, авангардные композиторы и главные герои узбекского и центрально-азиатского андеграунда выступят на четырех сценах:

— I will see you again, jonim — 29-31 мая

— Aq Keme — 30-31 мая

— #BackToMuynak / open deck — 29-30 мая

— Lighthouse / open deck — 29-31 мая.


Среди международных артистов:

— 33EMYBW, Китай

— Aïsha Devi, Швейцария

— Arushi Jain, Индия

— Ben Frost, Австралия, Исландия

— Jan Jelinek, Германия

— Errortica, Россия

— Soft Blade, Россия

— Vladimir Dubyshkin, Россия.


От Центральной Азии выступят:

— ayacanstop, Туркменистан

— Duo Falak, Таджикистан

— DSL System, Узбекистан

— е.v.e, Узбекистан

— Josef Tumari, Узбекистан

— Kadamique, Узбекистан

— LOUD373, Узбекистан

— MAGMAOM, Казахстан

— Mari Breslavets, Узбекистан

— qorakitobchi, Узбекистан

— VAGAN, Узбекистан.

И это только малая часть всего лайнапа!


Помимо музыкальной программы на фестивале будет представлено множество разных активностей и других инициатив:

— Форум STIHIA N+1, посвященный историям местных жителей об их регионе, а также других спикеров, желающих рассказать об историях, о которых важно знать;

— Ярмарка эко-брендов, а также местных муйнакских ремесленников;

— Мастер-классы, воркшопы, йога, игры и развлечения;

— Арт-инсталляции.


Билеты стартуют с цены в 350 000 UZS, с последующим повышением в пять этапов ближе к дате фестиваля. Каждое повышение увеличивает цену билета на 100 000 UZS.


Увидимся в песках!

Подробную информацию о билетах, трансфере, проживании, возможности участия и любом другом интересующем вас вопросе можно найти на сайте фестиваля в разделе FAQ.

Фестиваль проходит при поддержке Государственного Комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.

Следите за новостями:

Instagram: @stihiafestival

Telegram: @stihiafestival

Website: stihia.org


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#искусство #наука #фестиваль #музыка #стихия
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