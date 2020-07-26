Stereoleto 2020 состоится в сентябре

По словам организаторов, мероприятие пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и с ограниченным количеством посетителей. Правила посещения фестиваля будут обнародованы на официальном сайте. Из-за пандемии и закрытия границ не смогут выступить иностранные артисты, но увеличилось количество российских участников.
Хедлайнером Stereoleto 2020, как и планировалось, станет Земфира, а также выступят Noize MC, Хаски, «СБПЧ», Алена Швец, «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», «Курара», «Молчат дома», «Папин Олимпос», «Свидание», «Хадн Дадн», «Меджикул», Анна Ворфоломеева, «Трипинадва», «Деревянные киты».
Источник: intermedia.ru
Источник фотографии: vk.com