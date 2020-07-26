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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Stereoleto 2020 состоится в сентябре
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Сегодня в 09:59

Stereoleto 2020 состоится в сентябре

XIX фестиваль Stereoleto пройдет 5 и 6 сентября 2020 года в «Севкабель Порту» в Санкт-Петербурге. Изначально мероприятие планировалось на 4 и 5 июля, но даты пришлось изменить из-за эпидемии.

По словам организаторов, мероприятие пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и с ограниченным количеством посетителей. Правила посещения фестиваля будут обнародованы на официальном сайте. Из-за пандемии и закрытия границ не смогут выступить иностранные артисты, но увеличилось количество российских участников.

Хедлайнером Stereoleto 2020, как и планировалось, станет Земфира, а также выступят Noize MC, Хаски, «СБПЧ», Алена Швец, «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», «Курара», «Молчат дома», «Папин Олимпос», «Свидание», «Хадн Дадн», «Меджикул», Анна Ворфоломеева, «Трипинадва», «Деревянные киты».

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: vk.com

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#россия #фестиваль #stereoleto
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