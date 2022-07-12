Старые и новые кыргызские фильмы, которые стоит посмотреть

Рассказываем о фильмах кыргызского кинематографа, которые вам понравятся.





«Сундук предков», 2005

Главный герой Айдар возвращается из Парижа в родной аул с француженкой Изабель. Он изменился, а дома все осталось по-прежнему.

Изабель не понимает, почему ее любимый не может признаться родителям, что она его невеста. Отношения Айдара и Изабель оказываются под угрозой.





«Неизвестный маршрут», 2008

Автобус отъезжает из районного центра в село. Пассажиры, едущие привычным маршрутом, не подозревают, какой сюрприз им преподнесет дорога, которую они ежедневно преодолевают спокойно и незаметно.





«Джамиля», 1968

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны в одном из аулов Кыргызстана. История любви молодой замужней женщины Джамили к раненному фронтовику Данияру.





«Салтанат», 1955

История девушки Салтанат, которая хочет заниматься любимой работой наравне с мужчинами. Это первый кыргызский цветной фильм, который был снят в 1955 году.





«Курманжан Датка», 2014

В период с конца 18 по начало 19 века, когда женщины в Центральной Азии не имели прав, появилась Курманжан. Благодаря своей мудрости и волевому характеру она пришла к власти в стране и спасла нацию от развала.





«Очкарик», 1972

Фильм про неловкого и рассеянного мальчика, который превратился в смелого защитника слабых.





«Кентавр», 2017

Фильм о человеке, который отчаянно борется за сохранение традиций своего народа.





«Волчья яма», 1983

Сирота Самат Касымов часто обращается за помощью к прикованному к креслу Мусе Шарипову. Он и не подозревает, что за обликом обаятельного и уважаемого человека, выдающего себя за ветерана войны, скрывается матерый преступник Бабахан.





«Время стойких», 2018

Максат — участник команды по национальной игре Кокпар. Но неоднократного чемпиона выгоняют из состава после поражения в решающей игре. Максат возвращается на малую родину и узнает, что его село в опасности, и единственный способ спасти его — это выступить на Кубке Первенства по Кокпар.





«Бешкемпир», 1998

История взросления мальчика, живущего в кыргызском ауле. Бешкемпир живет в своем мирке среди цветущих садов, у которого есть родители, любящая бабушка и друзья. Но мальчик узнает страшную правду — он неродной ребенок в семье.





«Салам, Нью-Йорк», 2013

Баатыр Аманов прилетает в Нью-Йорк для учебы в Колумбийском университете. Он надеется на помощь родственника, но того срочно вызывают в Европу. В итоге парень оказывается один.





«Кыргызское чудо»

Советский кинофеномен шестидесятых и семидесятых годов прошлого века.



Фильмы «Зной», «Джура», «Трудная переправа», «Первый учитель», «Небо нашего детства», «Материнское поле», «Выстрел на перевале Караш», «Засада», «Улица», «Белый пароход», «Красное яблоко», «Мужчины без женщин» были созданы молодыми режиссерами и прославили кыргызский кинематограф.