Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/iblock/f4f/f4f0e2ca21d2aa756814a9456b7d0ab8.jpg
    [WIDTH] => 349
    [HEIGHT] => 358
)
startovali-s-emki-seriala-univer-10-let-spustya
Стартовали съемки сериала «Универ. 10 лет спустя»
71
/
/

Сегодня в 11:01

Стартовали съемки сериала «Универ. 10 лет спустя»

Стартовали съемки нового сезона сериала «Универ» телеканала ТНТ. Об этом сообщила в своем инстаграме актриса Настасья Самбурская. Она, а также Анна Хилькевич, Станислав Ярушин, Арарат Кещян, Анна Кузина, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская, Сергей Пилоро вернутся в телепроект, который будет называться «Универ. 10 лет спустя». Подробности сюжета, кроме того, что действие ситкома будет происходить спустя десять лет после событий первых сезонов, пока не сообщается. Режиссером стал Сергей Черников, продюсерами — Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов и Семен Слепаков.

Сериал «Универ» выходил на ТНТ с 2008 по 2011 год, в 2018-м начался показ продолжения под названием «Универ. Новая общага».

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: belta.by

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сериал #тнт #универ
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Ксавье Хайсс занял пост исполнительного вице-президента и президента Xerox в регионе ...
297
В 2020 году в Киеве установят более 600 велопарковок
293
В Астане пройдет социальная ярмарка продуктов
1364