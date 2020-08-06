Стартовали съемки сериала «Универ. 10 лет спустя»

Стартовали съемки нового сезона сериала «Универ» телеканала ТНТ. Об этом сообщила в своем инстаграме актриса Настасья Самбурская. Она, а также Анна Хилькевич, Станислав Ярушин, Арарат Кещян, Анна Кузина, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская, Сергей Пилоро вернутся в телепроект, который будет называться «Универ. 10 лет спустя». Подробности сюжета, кроме того, что действие ситкома будет происходить спустя десять лет после событий первых сезонов, пока не сообщается. Режиссером стал Сергей Черников, продюсерами — Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов и Семен Слепаков.

Сериал «Универ» выходил на ТНТ с 2008 по 2011 год, в 2018-м начался показ продолжения под названием «Универ. Новая общага».

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: belta.by